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Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2025
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10:07 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tramp-1992893619.html
Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев
Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев
Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:07:00+03:00
2025-01-09T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал Медведев. Он отметил, что расчет Трампа понятен, поскольку "быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед". "Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее", - добавил зампред Совбеза. В этом контексте он напомнил, в частности, о заявлениях Трампа насчет судьбы Канады и Гренландии и переименовании Мексиканского залива. Трамп во вторник сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Он не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем. Ранее Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Также ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html
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сша, гренландия, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
США, Гренландия, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев

Медведев: Трамп начинает второй срок нескучно, но его идеи нереальные

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал Медведев.
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Он отметил, что расчет Трампа понятен, поскольку "быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед".
"Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее", - добавил зампред Совбеза.
В этом контексте он напомнил, в частности, о заявлениях Трампа насчет судьбы Канады и Гренландии и переименовании Мексиканского залива.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Трамп во вторник сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Он не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем.
Ранее Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Также ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
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СШАГренландияРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевВ мире
 
 
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