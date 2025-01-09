Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев
Медведев: Трамп начинает второй срок нескучно, но его идеи нереальные
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что расчет Трампа понятен, поскольку "быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед".
"Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее", - добавил зампред Совбеза.
В этом контексте он напомнил, в частности, о заявлениях Трампа насчет судьбы Канады и Гренландии и переименовании Мексиканского залива.
Трамп во вторник сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Он не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем.
Ранее Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Также ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
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