https://ria.ru/20250109/tramp-1992893619.html

Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев

Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.01.2025

Трамп начинает второй срок нескучно, заявил Медведев

Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:07:00+03:00

2025-01-09T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп начинает второй срок "нескучно", но все его идеи прожектёрские и абсолютно нереальные, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал Медведев. Он отметил, что расчет Трампа понятен, поскольку "быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед". "Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее", - добавил зампред Совбеза. В этом контексте он напомнил, в частности, о заявлениях Трампа насчет судьбы Канады и Гренландии и переименовании Мексиканского залива. Трамп во вторник сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Он не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем. Ранее Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, подчеркнув её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Также ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, гренландия, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире