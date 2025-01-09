Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов ФРГ с ненастоящим тортом
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера с использованием ненастоящего торта.
В четверг во время предвыборной речи в городе Грайфсвальд Линднеру в лицо кинули муляж торта, сделанный из пены для бритья.
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"Нападения на политиков не являются проявлением демократического поведения. Подобные действия неуместны и опасны. Хорошо, что Кристиан Линднер отреагировал с достоинством. Здесь вступает в дело солидарность среди демократов", - написал Шольц в социальной сети Х.
Как сообщает издание Bild, нападение осуществила местная активистка с левыми взглядами. Полиция установила личность нападавшей и отпустила её за неимением оснований для задержания.
Сам Линднер отнесся к инциденту с юмором, попросив в следующий раз взять что-нибудь из пекарни или кондитерской.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября 2024 года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
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