https://ria.ru/20250109/tort-1993015169.html

Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии

Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии - РИА Новости, 09.01.2025

Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:25:00+03:00

2025-01-09T20:25:00+03:00

2025-01-09T20:25:00+03:00

в мире

германия

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украина

олаф шольц

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франк-вальтер штайнмайер

bild

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера с использованием ненастоящего торта. В четверг во время предвыборной речи в городе Грайфсвальд Линднеру в лицо кинули муляж торта, сделанный из пены для бритья. "Нападения на политиков не являются проявлением демократического поведения. Подобные действия неуместны и опасны. Хорошо, что Кристиан Линднер отреагировал с достоинством. Здесь вступает в дело солидарность среди демократов", - написал Шольц в социальной сети Х. Как сообщает издание Bild, нападение осуществила местная активистка с левыми взглядами. Полиция установила личность нападавшей и отпустила её за неимением оснований для задержания. Сам Линднер отнесся к инциденту с юмором, попросив в следующий раз взять что-нибудь из пекарни или кондитерской. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября 2024 года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".

https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html

германия

грайфсвальд

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Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру залепили тортом в лицо Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру, который возглавляет Свободную демократическую партию, залепили ненастоящим тортом в лицо. Политика атаковали во время предвыборного мероприятия. Когда Линднер решил попробовать на вкус этот самый якобы торт, его ждало разочарование - оказалось, что вместо крема там пена для бритья. 2025-01-09T20:25 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, грайфсвальд, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, bild