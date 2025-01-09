Рейтинг@Mail.ru
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tort-1993015169.html
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии - РИА Новости, 09.01.2025
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:25:00+03:00
2025-01-09T20:25:00+03:00
в мире
германия
грайфсвальд
украина
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера с использованием ненастоящего торта. В четверг во время предвыборной речи в городе Грайфсвальд Линднеру в лицо кинули муляж торта, сделанный из пены для бритья. "Нападения на политиков не являются проявлением демократического поведения. Подобные действия неуместны и опасны. Хорошо, что Кристиан Линднер отреагировал с достоинством. Здесь вступает в дело солидарность среди демократов", - написал Шольц в социальной сети Х. Как сообщает издание Bild, нападение осуществила местная активистка с левыми взглядами. Полиция установила личность нападавшей и отпустила её за неимением оснований для задержания. Сам Линднер отнесся к инциденту с юмором, попросив в следующий раз взять что-нибудь из пекарни или кондитерской. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября 2024 года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html
германия
грайфсвальд
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру залепили тортом в лицо
Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру, который возглавляет Свободную демократическую партию, залепили ненастоящим тортом в лицо. Политика атаковали во время предвыборного мероприятия. Когда Линднер решил попробовать на вкус этот самый якобы торт, его ждало разочарование - оказалось, что вместо крема там пена для бритья.
2025-01-09T20:25
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, грайфсвальд, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, bild
В мире, Германия, Грайфсвальд, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Bild
Шольц осудил нападение на экс-министра финансов Германии

Шольц осудил нападение на экс-министра финансов ФРГ с ненастоящим тортом

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил произошедшее в четверг нападение на бывшего министра финансов Германии и главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера с использованием ненастоящего торта.
В четверг во время предвыборной речи в городе Грайфсвальд Линднеру в лицо кинули муляж торта, сделанный из пены для бритья.
«
"Нападения на политиков не являются проявлением демократического поведения. Подобные действия неуместны и опасны. Хорошо, что Кристиан Линднер отреагировал с достоинством. Здесь вступает в дело солидарность среди демократов", - написал Шольц в социальной сети Х.
Как сообщает издание Bild, нападение осуществила местная активистка с левыми взглядами. Полиция установила личность нападавшей и отпустила её за неимением оснований для задержания.
Сам Линднер отнесся к инциденту с юмором, попросив в следующий раз взять что-нибудь из пекарни или кондитерской.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября 2024 года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами
29 декабря 2024, 16:59
 
В миреГерманияГрайфсвальдУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерФранк-Вальтер ШтайнмайерBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала