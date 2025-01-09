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Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта - РИА Новости, 09.01.2025
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16:58 09.01.2025 (обновлено: 18:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tort-1992977224.html
Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта
Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта - РИА Новости, 09.01.2025
Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта
Бывшему министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру бросили в четверг в лицо муляж торта во время... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:58:00+03:00
2025-01-09T18:25:00+03:00
в мире
германия
грайфсвальд
мекленбург-передняя померания
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывшему министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру бросили в четверг в лицо муляж торта во время предвыборного мероприятия, сообщило издание Bild. &quot;Молодая женщина атаковала с помощью торта главу СвДП в ходе предвыборного выступления в Грайфсвальде (Мекленбург — Передняя Померания). Она попала бывшему министру финансов прямо в лицо&quot;, — пишет Bild.Сообщается, что после нападения Линднер продолжил свою речь. Согласно Bild, очевидцы сообщают, что на самом деле в Линднера бросили муляжом торта, сделанным из пены для бритья. На это посетовал сам министр, попробовав пену на вкус и констатировав, что это не крем. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября, после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста министра финансов Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал его нежелание в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
https://ria.ru/20250104/germaniya-1992496826.html
https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html
германия
грайфсвальд
мекленбург-передняя померания
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру залепили тортом в лицо
Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру, который возглавляет Свободную демократическую партию, залепили ненастоящим тортом в лицо. Политика атаковали во время предвыборного мероприятия. Когда Линднер решил попробовать на вкус этот самый якобы торт, его ждало разочарование - оказалось, что вместо крема там пена для бритья.
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в мире, германия, грайфсвальд, мекленбург-передняя померания, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Грайфсвальд, Мекленбург-Передняя Померания, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер
Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта

Bild: в экс-главу Минфина ФРГ бросили муляж торта на предвыборном мероприятии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывшему министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру бросили в четверг в лицо муляж торта во время предвыборного мероприятия, сообщило издание Bild.
«

"Молодая женщина атаковала с помощью торта главу СвДП в ходе предвыборного выступления в Грайфсвальде (Мекленбург Передняя Померания). Она попала бывшему министру финансов прямо в лицо", — пишет Bild.

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Сообщается, что после нападения Линднер продолжил свою речь.
Согласно Bild, очевидцы сообщают, что на самом деле в Линднера бросили муляжом торта, сделанным из пены для бритья. На это посетовал сам министр, попробовав пену на вкус и констатировав, что это не крем.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября, после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста министра финансов Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал его нежелание в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
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