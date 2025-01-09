Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта
Bild: в экс-главу Минфина ФРГ бросили муляж торта на предвыборном мероприятии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывшему министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру бросили в четверг в лицо муляж торта во время предвыборного мероприятия, сообщило издание Bild.
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"Молодая женщина атаковала с помощью торта главу СвДП в ходе предвыборного выступления в Грайфсвальде (Мекленбург — Передняя Померания). Она попала бывшему министру финансов прямо в лицо", — пишет Bild.
Сообщается, что после нападения Линднер продолжил свою речь.
Согласно Bild, очевидцы сообщают, что на самом деле в Линднера бросили муляжом торта, сделанным из пены для бритья. На это посетовал сам министр, попробовав пену на вкус и констатировав, что это не крем.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября, после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста министра финансов Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал его нежелание в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
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