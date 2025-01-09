https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html

Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем

Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем - РИА Новости, 09.01.2025

Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем

России и Китаю нужно не просто наращивать размеры взаимной торговли, но прежде всего налаживать промышленную кооперацию, заявил в интервью РИА Новости торговый... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T04:23:00+03:00

2025-01-09T04:23:00+03:00

2025-01-09T04:23:00+03:00

экономика

китай

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. России и Китаю нужно не просто наращивать размеры взаимной торговли, но прежде всего налаживать промышленную кооперацию, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "В 2024 году России и Китаю удалось не допустить снижения общих объемов товарооборота, более того, полагаю, что мы даже увидим их незначительное увеличение", - заявил Дахновский. Также следует признать, добавил торгпред, что динамика изменения товарооборота – показатель важный, но не единственный. "Задача теперь – не просто наращивать размеры взаимной торговли, но прежде всего налаживать промышленную кооперацию, двигаться в сторону более сложных и углубленных форм экономического взаимодействия", - подчеркнул он. По словам Дахновского, российские и китайские бизнесмены заинтересованы во взаимных инвестициях. "Помогаем им прорабатывать различные варианты локализации производств, как российских в Китае, так и китайских в России", - добавил торгпред. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых 11 месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 222,774 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20250108/torgovlya-1992784547.html

https://ria.ru/20250108/kitay-1992781427.html

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экономика, китай, россия