https://ria.ru/20250109/torgovlya-1992874908.html

Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, заявил торгпред

Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, заявил торгпред - РИА Новости, 09.01.2025

Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, заявил торгпред

Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, заявил в интервью РИА Новости торговый... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:22:00+03:00

2025-01-09T05:22:00+03:00

2025-01-09T05:22:00+03:00

экономика

китай

россия

харбин

владимир путин

хань чжэн

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Мощный импульс межрегиональному взаимодействию в 2024 году дало VIII Российско-Китайское ЭКСПО, которое (прошло в мае в городе Харбин – ред.), в церемонии открытия которого принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна", - сказал Дахновский. Он отметил, что центральным мероприятием деловой программы ЭКСПО стал IV Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в работе которого приняли участие 28 субъектов РФ. Торгпред добавил, что десятки бизнес-миссий российских регионов в Китай, презентации их торгово-экономического и инвестиционного потенциала, проводившихся и в Пекине, в том числе на площадке торгпредства, и в китайских регионах, неизменно собирали сотни предпринимателей, государственных чиновников, представителей ведущих промышленных ассоциаций Китая. "Интерес в Китае к сотрудничеству с Россией огромен и подобные деловые визиты региональных делегаций во главе с руководителями российских регионов, безусловно, крайне полезны, особенно в случае презентации ими конкретных проектов", - указал он. По словам торгпреда, на "ура" воспринимают в Китае сопровождение делового мероприятия культурной программой, например, выступлением артистов. "Не сомневаюсь, что в 2025 году эта практика продолжится. В этой связи хотел бы рекомендовать планирующим бизнес-миссии в Китай не концентрироваться на крупных мегаполисах вроде Шанхая или Гуанчжоу, а чаще идти вглубь страны. Активно использовать подписанные межрегиональные соглашения о взаимном сотрудничестве, побратимские связи. Выделил бы практическую заинтересованность в контактах с российскими регионами таких китайских провинций, как Ляонин, Хэбэй, Шаньдун", - добавил Дахновский. Также, по его словам, нацелены на развитие взаимодействия с Россией регионы вдоль течения реки Янцзы: город Чунцин, провинции Сычуань, Хунань, Цзянси, Гуйчжоу. По ег мнению, есть поле для сотрудничества и такими регионами как Ганьсу или Юньнань".

https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html

https://ria.ru/20250108/kitay-1992781427.html

https://ria.ru/20250109/dakhnovskiy-1992870897.html

китай

россия

харбин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, харбин, владимир путин, хань чжэн