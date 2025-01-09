Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, заявил торгпред
Дахновский: интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Интерес к сотрудничеству с Россией в Китае огромен, поэтому деловые визиты региональных делегаций крайне полезны, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Мощный импульс межрегиональному взаимодействию в 2024 году дало VIII Российско-Китайское ЭКСПО, которое (прошло в мае в городе Харбин – ред.), в церемонии открытия которого принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна", - сказал Дахновский.
Он отметил, что центральным мероприятием деловой программы ЭКСПО стал IV Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в работе которого приняли участие 28 субъектов РФ.
Торгпред добавил, что десятки бизнес-миссий российских регионов в Китай, презентации их торгово-экономического и инвестиционного потенциала, проводившихся и в Пекине, в том числе на площадке торгпредства, и в китайских регионах, неизменно собирали сотни предпринимателей, государственных чиновников, представителей ведущих промышленных ассоциаций Китая.
"Интерес в Китае к сотрудничеству с Россией огромен и подобные деловые визиты региональных делегаций во главе с руководителями российских регионов, безусловно, крайне полезны, особенно в случае презентации ими конкретных проектов", - указал он.
По словам торгпреда, на "ура" воспринимают в Китае сопровождение делового мероприятия культурной программой, например, выступлением артистов.
"Не сомневаюсь, что в 2025 году эта практика продолжится. В этой связи хотел бы рекомендовать планирующим бизнес-миссии в Китай не концентрироваться на крупных мегаполисах вроде Шанхая или Гуанчжоу, а чаще идти вглубь страны. Активно использовать подписанные межрегиональные соглашения о взаимном сотрудничестве, побратимские связи. Выделил бы практическую заинтересованность в контактах с российскими регионами таких китайских провинций, как Ляонин, Хэбэй, Шаньдун", - добавил Дахновский.