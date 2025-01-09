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НКО Маккорта предложила ByteDance купить активы TikTok в США - РИА Новости, 09.01.2025
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22:07 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/tiktok-1993022483.html
НКО Маккорта предложила ByteDance купить активы TikTok в США
НКО Маккорта предложила ByteDance купить активы TikTok в США - РИА Новости, 09.01.2025
НКО Маккорта предложила ByteDance купить активы TikTok в США
Основанная американским миллиардером Фрэнком Маккортом некоммерческая организация Project Liberty за десять дней до вступления в силу запрета TikTok на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:07:00+03:00
2025-01-09T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Основанная американским миллиардером Фрэнком Маккортом некоммерческая организация Project Liberty за десять дней до вступления в силу запрета TikTok на территории США предложила китайской компании ByteDance, владельцу соцсети, приобрести ее американские активы, следует из публикации на сайте НКО. Согласно закону, подписанному действующим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года, если соцсеть TikTok не перейдет под управление американской компании, она будет запрещена на территории Соединенных Штатов с 19 января. "Сегодня Project Liberty и консорциум партнеров The People’s Bid объявили о том, что передали ByteDance предложение о приобретении активов TikTok в США", - говорится на сайте Project Liberty. Как отметил президент НКО Томика Тиллеманн, до тех пор, пока ByteDance не рассмотрит предложение, цена публично оглашаться не будет. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20241228/tramp-1991780471.html
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в мире, сша, джо байден, tiktok, китай
В мире, США, Джо Байден, TikTok, Китай
НКО Маккорта предложила ByteDance купить активы TikTok в США

НКО Маккорта предложила китайской ByteDance купить активы TikTok в США

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Основанная американским миллиардером Фрэнком Маккортом некоммерческая организация Project Liberty за десять дней до вступления в силу запрета TikTok на территории США предложила китайской компании ByteDance, владельцу соцсети, приобрести ее американские активы, следует из публикации на сайте НКО.
Согласно закону, подписанному действующим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года, если соцсеть TikTok не перейдет под управление американской компании, она будет запрещена на территории Соединенных Штатов с 19 января.
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"Сегодня Project Liberty и консорциум партнеров The People’s Bid объявили о том, что передали ByteDance предложение о приобретении активов TikTok в США", - говорится на сайте Project Liberty.
Как отметил президент НКО Томика Тиллеманн, до тех пор, пока ByteDance не рассмотрит предложение, цена публично оглашаться не будет.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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