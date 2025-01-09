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Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете

Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете - РИА Новости, 09.01.2025

Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете

Более 61 тысячи человек в Тибетском автономном районе КНР пострадали от последствий землетрясения магнитудой 6,8, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:11:00+03:00

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ПЕКИН, 9 янв - РИА Новости. Более 61 тысячи человек в Тибетском автономном районе КНР пострадали от последствий землетрясения магнитудой 6,8, передает Центральное телевидение Китая. "По состоянию на 6.00 утра (01.00 мск) 9-го числа в результате землетрясения погибло 126 человек, 61 500 человек пострадали", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. По последним данным, распространенным агентством Синьхуа, в результате землетрясения погибли 126 человек и 188 получили ранения. Посольство РФ в Китае ранее сообщило, что информации о нахождении граждан РФ в зоне бедствия не поступало. Ранее государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что власти КНР выделили 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов) на восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе. В четверг организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) объявил о выделении 50 миллионов юаней (более 6,9 миллиона долларов) на восстановление пострадавших территорий. -0-

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