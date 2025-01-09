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Суд назначил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 09.01.2025
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09:47 09.01.2025 (обновлено: 09:52 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/terakt-1992888675.html
Суд назначил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту
Суд назначил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 09.01.2025
Суд назначил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 21 января первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:47:00+03:00
2025-01-09T09:52:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
крымский мост
теракт на крымском мосту
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 21 января первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.В начале декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В декабре 2024 года дело поступило в Южный окружной военный суд."Первое слушание по существу назначено на 21 января", - сказал представитель суда.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
https://ria.ru/20241223/krymskiy_most-1990708634.html
https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html
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происшествия, ростов-на-дону, крымский мост, теракт на крымском мосту
Происшествия, Ростов-на-Дону, Крымский мост, Теракт на Крымском мосту
Суд назначил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Суд назначил слушание по делу о теракте на Крымском мосту на 21 января

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 21 января первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
В начале декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. В декабре 2024 года дело поступило в Южный окружной военный суд.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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23 декабря 2024, 01:47
"Первое слушание по существу назначено на 21 января", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
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