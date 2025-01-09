https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html

СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника

СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника

Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T01:33:00+03:00

2025-01-09T01:33:00+03:00

2025-01-09T01:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

запорожская область

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph."Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области", — говорится в сообщении. По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html

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россия, украина, запорожская область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато