https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника
Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:33:00+03:00
2025-01-09T01:33:00+03:00
2025-01-09T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph."Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области", — говорится в сообщении. По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника
Telegraph: российский беспилотник уничтожил британца, воевавшего на стороне ВСУ