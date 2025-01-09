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СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:33 09.01.2025 (обновлено: 01:48 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника
Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:33:00+03:00
2025-01-09T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph."Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области", — говорится в сообщении. По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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россия, украина, запорожская область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: в Запорожской области ударом БПЛА уничтожили британского наемника

Telegraph: российский беспилотник уничтожил британца, воевавшего на стороне ВСУ

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наемник из Великобритании, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован ударом российского беспилотника в Запорожской области, сообщает газета Telegraph.
«
"Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области", — говорится в сообщении.
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По данным газеты, 34-летний британец Джейк Уоддингтон более года служил в интернациональном легионе, а до того, как отправиться наемником на Украину, он служил в британской армии в составе второго батальона королевского английского полка. Отмечается, что Уоддингтон говорил по-русски и понимал украинский.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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