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В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров - РИА Новости, 09.01.2025
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15:37 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/taygan-1992957212.html
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров - РИА Новости, 09.01.2025
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров
В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:37:00+03:00
2025-01-09T15:37:00+03:00
европа
белогорский район
олег зубков
общество
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Аномально теплая зима в Крыму. Еще не было холодов, при которых львы бы зашли в открытые зимние вольеры. До сегодняшнего дня львы находятся в саванне, гуляют. Такого никогда за всю историю "Тайгана" не было", - сказал Зубков. По его словам, обычно львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну - облагораживали и готовили к весеннему сезону. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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европа, белогорский район, олег зубков, общество, сафари-парк "тайган"
Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Общество, Сафари-парк "Тайган"
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров

В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо зимних вольеров

© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/YoutubeЛьвица в парке "Тайган"
Львица в парке Тайган - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/Youtube
Львица в парке "Тайган". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.
"Аномально теплая зима в Крыму. Еще не было холодов, при которых львы бы зашли в открытые зимние вольеры. До сегодняшнего дня львы находятся в саванне, гуляют. Такого никогда за всю историю "Тайгана" не было", - сказал Зубков.
По его словам, обычно львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну - облагораживали и готовили к весеннему сезону.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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