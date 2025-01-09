https://ria.ru/20250109/taygan-1992957212.html
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров - РИА Новости, 09.01.2025
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров
В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:37:00+03:00
2025-01-09T15:37:00+03:00
2025-01-09T15:37:00+03:00
европа
белогорский район
олег зубков
общество
сафари-парк "тайган"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860717230_0:0:1539:865_1920x0_80_0_0_a65bf719e6dd237290bb0833e654d3e5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Аномально теплая зима в Крыму. Еще не было холодов, при которых львы бы зашли в открытые зимние вольеры. До сегодняшнего дня львы находятся в саванне, гуляют. Такого никогда за всю историю "Тайгана" не было", - сказал Зубков. По его словам, обычно львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну - облагораживали и готовили к весеннему сезону. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20240924/zoopark-1974454103.html
европа
белогорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860717230_153:0:1306:865_1920x0_80_0_0_775b00453986ca530cbe9b5d97b367cb.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, белогорский район, олег зубков, общество, сафари-парк "тайган"
Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Общество, Сафари-парк "Тайган"
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров
В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо зимних вольеров