https://ria.ru/20250109/taygan-1992957212.html

В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров

В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров - РИА Новости, 09.01.2025

В сафари-парке "Тайган" львы впервые остались в саванне вместо вольеров

В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:37:00+03:00

2025-01-09T15:37:00+03:00

2025-01-09T15:37:00+03:00

европа

белогорский район

олег зубков

общество

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" львы впервые вместо зимних вольеров продолжают находиться в саванне на открытой территории, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. "Аномально теплая зима в Крыму. Еще не было холодов, при которых львы бы зашли в открытые зимние вольеры. До сегодняшнего дня львы находятся в саванне, гуляют. Такого никогда за всю историю "Тайгана" не было", - сказал Зубков. По его словам, обычно львов зимой минимум на два месяца помещали в теплые зимние вольеры, а открытую территорию - саванну - облагораживали и готовили к весеннему сезону. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20240924/zoopark-1974454103.html

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европа, белогорский район, олег зубков, общество, сафари-парк "тайган"