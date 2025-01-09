https://ria.ru/20250109/tanker-1993004975.html
В Финляндии проводят экспертизу якоря задержанного судна Eagle S
В Финляндии проводят экспертизу якоря задержанного судна Eagle S - РИА Новости, 09.01.2025
В Финляндии проводят экспертизу якоря задержанного судна Eagle S
Финская полиция сообщила, что проводит техническую экспертизу якоря, поднятого со дна Финского залива, который предположительно принадлежит танкеру Eagle S,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:18:00+03:00
2025-01-09T19:18:00+03:00
2025-01-09T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финская полиция сообщила, что проводит техническую экспертизу якоря, поднятого со дна Финского залива, который предположительно принадлежит танкеру Eagle S, задержанному в Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей. "Якорь проходит техническую экспертизу, в том числе на предмет того, принадлежит ли он танкеру Eagle S", - приводятся слова старшего следователя Центральной криминальной полиции Ристо Лохи в пресс-релизе. Полиция намерена выяснить, когда якорь оторвался от своей цепи. По словам правоохранителей, место, где он был найден якорь, находится недалеко от места, где финские власти приказали танкеру Eagle S поднять незакрепленный на судне якорь. По словам полиции, якорь имеет длину около 4 метров, ширину 2,5 метра и весит 11 тонн. Полиция уточнила, что длина следа волочения якоря на морском дне составляет около 100 километров, ранее правоохранители сообщали, что след составляет десятки километров. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20250107/eagles-1992756950.html
https://ria.ru/20250108/finljandija-1992804667.html
https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html
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в мире, финляндия, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив
В Финляндии проводят экспертизу якоря задержанного судна Eagle S
В Финляндии проводят экспертизу поднятого со дна Финского залива якоря Eagle S
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финская полиция сообщила, что проводит техническую экспертизу якоря, поднятого со дна Финского залива, который предположительно принадлежит танкеру Eagle S, задержанному в Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей.
"Якорь проходит техническую экспертизу, в том числе на предмет того, принадлежит ли он танкеру Eagle S", - приводятся слова старшего следователя Центральной криминальной полиции Ристо Лохи в пресс-релизе.
Полиция намерена выяснить, когда якорь оторвался от своей цепи. По словам правоохранителей, место, где он был найден якорь, находится недалеко от места, где финские власти приказали танкеру Eagle S поднять незакрепленный на судне якорь.
По словам полиции, якорь имеет длину около 4 метров, ширину 2,5 метра и весит 11 тонн.
Полиция уточнила, что длина следа волочения якоря на морском дне составляет около 100 километров, ранее правоохранители сообщали, что след составляет десятки километров.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией
и Эстонией
отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука
якорем повредило кабели в Финском заливе
. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией
.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.