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Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк - РИА Новости, 09.01.2025
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13:45 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/t-bank-1992929047.html
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк - РИА Новости, 09.01.2025
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк
Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:45:00+03:00
2025-01-09T13:45:00+03:00
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
росбанк
банки
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные, но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, при переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, рассказали в банке.
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россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), росбанк, банки
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Росбанк, Банки
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк

Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка.
Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала.
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"Поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные, но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, рассказали в банке.
 
РоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)РосбанкБанки
 
 
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