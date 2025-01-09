https://ria.ru/20250109/t-bank-1992929047.html

Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк

Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк - РИА Новости, 09.01.2025

Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк

Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:45:00+03:00

2025-01-09T13:45:00+03:00

2025-01-09T13:45:00+03:00

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

росбанк

банки

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные, но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, при переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, рассказали в банке.

https://ria.ru/20241218/t-bank-1989930605.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), росбанк, банки