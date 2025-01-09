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Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк - РИА Новости, 09.01.2025
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк
Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:45:00+03:00
2025-01-09T13:45:00+03:00
2025-01-09T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Банковские продукты более трех миллионов клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщил РИА Новости представитель Т-Банка. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные, но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. По его словам, при переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, рассказали в банке.
https://ria.ru/20241218/t-bank-1989930605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-банк (ао «тинькофф банк»), росбанк, банки
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Росбанк, Банки
Три миллиона клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк
Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала