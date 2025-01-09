https://ria.ru/20250109/svo-1992914520.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Украинские войска за сутки потеряли свыше 155 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:16:00+03:00

2025-01-09T12:16:00+03:00

2025-01-09T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли свыше 155 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность