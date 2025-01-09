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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские войска за сутки потеряли свыше 155 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:16:00+03:00
2025-01-09T12:16:00+03:00
2025-01-09T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли свыше 155 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-миллиметровая гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, запорожская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока"