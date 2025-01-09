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Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:15:00+03:00
2025-01-09T12:15:00+03:00
2025-01-09T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль "Патриот", уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
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часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Патриот
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ и улучшила положение