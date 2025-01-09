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Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 09.01.2025 (обновлено: 12:17 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/svo-1992914351.html
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:15:00+03:00
2025-01-09T12:17:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль "Патриот", уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
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часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Патриот
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ и улучшила положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль "Патриот", уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Патриот
 
 
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