https://ria.ru/20250109/svo-1992914351.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:15:00+03:00

2025-01-09T12:15:00+03:00

2025-01-09T12:17:00+03:00

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часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты и бронеавтомобиль "Патриот", уничтожены пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот