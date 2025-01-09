https://ria.ru/20250109/svo-1992914256.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 09.01.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:15:00+03:00

2025-01-09T12:15:00+03:00

2025-01-09T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897636_0:29:3185:1821_1920x0_80_0_0_0de429a6399fc2f53ba122b96672f8d9.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность