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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 09.01.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:15:00+03:00
2025-01-09T12:15:00+03:00
2025-01-09T12:22:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Севера"