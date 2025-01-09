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В Сумах выпустили подозреваемого в убийстве мужчины военного ВСУ

В Сумах выпустили подозреваемого в убийстве мужчины военного ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

В Сумах выпустили подозреваемого в убийстве мужчины военного ВСУ

Военного ВСУ, которого подозревают в убийстве мужчины в военкомате в Сумах на севере Украины, выпустили под личные обязательства, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:55:00+03:00

2025-01-09T20:55:00+03:00

2025-01-09T20:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военного ВСУ, которого подозревают в убийстве мужчины в военкомате в Сумах на севере Украины, выпустили под личные обязательства, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Военнослужащего, которого подозревают в убийстве мужчины по неосторожности в Сумском ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), отпустили под личные обязательства. Соответствующее ходатайство прокуратуры суд удовлетворил 2 января. Военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Издание Sumy Today 2 января сообщило, что житель города Сумы на севере Украины скончался от травм, полученных в городском военкомате. Как уточнило издание, 40-летний мужчина попал в сумской военкомат 29 декабря 2024 года, где получил черепно-мозговую травму. Родственники погибшего, пообщавшиеся с украинскими журналистами, опасаются, что виновные не понесут никакого наказания. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250109/gosdolg-1993011850.html

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украина, сумы, волынская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире