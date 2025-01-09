Суд обязал Nord Stream 2 AG выплатить задолженности мелким кредиторам
Суд обязал Nord Stream 2 AG за 60 дней выплатить задолженности мелким кредиторам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУказатель с символикой компании Nord Stream 2 AG
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG. Архивное фото
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ЦУГ (Швейцария), 9 янв - РИА Новости. Суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании, заявил РИА Новости представитель швейцарского суда.
На заседании суда в швейцарском кантоне Цуг в декабре 2024 года было принято решение, что у компании Nord Stream 2 AG остался срок до 10 января 2025 года, чтобы достичь соглашения о реструктуризации долгов и тем самым предотвратить свое банкротство.
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"Решением суда Цуга… от 9 января 2025 года окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream 2 AG был в порядке исключения продлен до 9 мая 2025 года. Nord Stream 2 AG обязана полностью удовлетворить требования всех мелких кредиторов в течение 60 дней с момента получения данного решения и представить соответствующие доказательства оплаты в кантональный суд Цуга. Если этот срок не будет соблюден, в отношении Nord Stream 2 AG будет начата процедура банкротства без установления дополнительного срока", - говорится в заявлении суда.
Уточняется, что компания Transliq AG остается официальным управляющим компании.
В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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