https://ria.ru/20250109/sud-1992986595.html

Суд обязал Nord Stream 2 AG выплатить задолженности мелким кредиторам

Суд обязал Nord Stream 2 AG выплатить задолженности мелким кредиторам - РИА Новости, 09.01.2025

Суд обязал Nord Stream 2 AG выплатить задолженности мелким кредиторам

Суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:41:00+03:00

2025-01-09T17:41:00+03:00

2025-01-09T17:59:00+03:00

экономика

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ЦУГ (Швейцария), 9 янв - РИА Новости. Суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании, заявил РИА Новости представитель швейцарского суда.На заседании суда в швейцарском кантоне Цуг в декабре 2024 года было принято решение, что у компании Nord Stream 2 AG остался срок до 10 января 2025 года, чтобы достичь соглашения о реструктуризации долгов и тем самым предотвратить свое банкротство."Решением суда Цуга… от 9 января 2025 года окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream 2 AG был в порядке исключения продлен до 9 мая 2025 года. Nord Stream 2 AG обязана полностью удовлетворить требования всех мелких кредиторов в течение 60 дней с момента получения данного решения и представить соответствующие доказательства оплаты в кантональный суд Цуга. Если этот срок не будет соблюден, в отношении Nord Stream 2 AG будет начата процедура банкротства без установления дополнительного срока", - говорится в заявлении суда.Уточняется, что компания Transliq AG остается официальным управляющим компании.В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241227/ryutte-1991636696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, nord stream 2 ag, швейцария, в мире, цуг (город), россия, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф