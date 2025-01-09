https://ria.ru/20250109/sud-1992953242.html

Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января

Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января - РИА Новости, 09.01.2025

Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января

Верховный суд Калмыкии назначил на 22 января слушание по заявлению об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:22:00+03:00

2025-01-09T15:22:00+03:00

2025-01-09T15:22:00+03:00

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республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Верховный суд Калмыкии назначил на 22 января слушание по заявлению об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщил РИА Новости представитель суда. "Первое заседание назначено на 10.00 мск 22 января. Рассмотрение будет идти в закрытом судебном заседании", - сказал собеседник агентства. Ранее прокуратура направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. Суд принял иск к производству. Как сообщала Генпрокуратура РФ, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях. По данным следствия, фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей. Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.

https://ria.ru/20220118/sssr-1768401281.html

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

ссср

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ссср, республика калмыкия, россия, генеральная прокуратура рф