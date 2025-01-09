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Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января - РИА Новости, 09.01.2025
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15:22 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sud-1992953242.html
Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января
Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января - РИА Новости, 09.01.2025
Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января
Верховный суд Калмыкии назначил на 22 января слушание по заявлению об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:22:00+03:00
2025-01-09T15:22:00+03:00
ссср
республика калмыкия
россия
генеральная прокуратура рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Верховный суд Калмыкии назначил на 22 января слушание по заявлению об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщил РИА Новости представитель суда. "Первое заседание назначено на 10.00 мск 22 января. Рассмотрение будет идти в закрытом судебном заседании", - сказал собеседник агентства. Ранее прокуратура направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. Суд принял иск к производству. Как сообщала Генпрокуратура РФ, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях. По данным следствия, фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей. Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.
https://ria.ru/20220118/sssr-1768401281.html
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ссср
республика калмыкия
россия
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ссср, республика калмыкия, россия, генеральная прокуратура рф
СССР, Республика Калмыкия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января

Верховный суд Калмыкии рассмотрит иск о геноциде народов СССР 22 января

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Верховный суд Калмыкии назначил на 22 января слушание по заявлению об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Первое заседание назначено на 10.00 мск 22 января. Рассмотрение будет идти в закрытом судебном заседании", - сказал собеседник агентства.
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Ранее прокуратура направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. Суд принял иск к производству.
Как сообщала Генпрокуратура РФ, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях.
По данным следствия, фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей.
Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.
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СССРРеспублика КалмыкияРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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