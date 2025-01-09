https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html

Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП

Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП - РИА Новости, 09.01.2025

Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП

Водитель, который попал в ДТП, не имеет права распивать алкоголь, даже если он является единственным участником происшествия и владелец автомобиля не имеет к... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:31:00+03:00

2025-01-09T13:31:00+03:00

2025-01-09T13:43:00+03:00

происшествия

авто

россия

республика карелия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Водитель, который попал в ДТП, не имеет права распивать алкоголь, даже если он является единственным участником происшествия и владелец автомобиля не имеет к нему претензий, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на соответствующее постановление Верховного суда России.Инстанция рассмотрела жалобу жителя Карелии, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав. Из материалов следует, что мужчина вылетел на машине в кювет, повредил кузов, после чего употребил алкогольные напитки, когда владелица автомобиля сообщила ему, что не имеет к нему претензий."Доводы жалобы об отсутствии у (водителя. — Прим. ред.) обязанности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию и соблюдать запрет на употребление, в частности, алкогольных напитков, поскольку в этом происшествии вред причинен только автомобилю, а (собственница. — Прим. ред.) в телефонном разговоре сообщила об отсутствии у нее к нему материальных претензий, безосновательны", — говорится документе.Суд напомнил, что, согласно ПДД, если владелец автомобиля не имеет претензий к водителю после ДТП, водитель обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полиции.При этом в материалах дела такие документы отсутствовали. Поэтому высшая инстанция страны посчитала, что решение судов было верным, учитывая, что житель Карелии не отрицал употребление алкоголя.

https://ria.ru/20240817/sud-1966730993.html

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

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происшествия, авто, россия, республика карелия