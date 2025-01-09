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Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
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13:31 09.01.2025 (обновлено: 13:43 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/sud-1992926122.html
Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП
Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП - РИА Новости, 09.01.2025
Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП
Водитель, который попал в ДТП, не имеет права распивать алкоголь, даже если он является единственным участником происшествия и владелец автомобиля не имеет к... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:31:00+03:00
2025-01-09T13:43:00+03:00
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Водитель, который попал в ДТП, не имеет права распивать алкоголь, даже если он является единственным участником происшествия и владелец автомобиля не имеет к нему претензий, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на соответствующее постановление Верховного суда России.Инстанция рассмотрела жалобу жителя Карелии, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав. Из материалов следует, что мужчина вылетел на машине в кювет, повредил кузов, после чего употребил алкогольные напитки, когда владелица автомобиля сообщила ему, что не имеет к нему претензий."Доводы жалобы об отсутствии у (водителя. — Прим. ред.) обязанности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию и соблюдать запрет на употребление, в частности, алкогольных напитков, поскольку в этом происшествии вред причинен только автомобилю, а (собственница. — Прим. ред.) в телефонном разговоре сообщила об отсутствии у нее к нему материальных претензий, безосновательны", — говорится документе.Суд напомнил, что, согласно ПДД, если владелец автомобиля не имеет претензий к водителю после ДТП, водитель обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полиции.При этом в материалах дела такие документы отсутствовали. Поэтому высшая инстанция страны посчитала, что решение судов было верным, учитывая, что житель Карелии не отрицал употребление алкоголя.
https://ria.ru/20240817/sud-1966730993.html
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происшествия, авто, россия, республика карелия
Происшествия, Авто, Россия, Республика Карелия
Верховный суд разъяснил, что запрещено делать после ДТП

Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Водитель, который попал в ДТП, не имеет права распивать алкоголь, даже если он является единственным участником происшествия и владелец автомобиля не имеет к нему претензий, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на соответствующее постановление Верховного суда России.
Инстанция рассмотрела жалобу жителя Карелии, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав. Из материалов следует, что мужчина вылетел на машине в кювет, повредил кузов, после чего употребил алкогольные напитки, когда владелица автомобиля сообщила ему, что не имеет к нему претензий.
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"Доводы жалобы об отсутствии у (водителя. — Прим. ред.) обязанности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию и соблюдать запрет на употребление, в частности, алкогольных напитков, поскольку в этом происшествии вред причинен только автомобилю, а (собственница. — Прим. ред.) в телефонном разговоре сообщила об отсутствии у нее к нему материальных претензий, безосновательны", — говорится документе.
Суд напомнил, что, согласно ПДД, если владелец автомобиля не имеет претензий к водителю после ДТП, водитель обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полиции.
При этом в материалах дела такие документы отсутствовали. Поэтому высшая инстанция страны посчитала, что решение судов было верным, учитывая, что житель Карелии не отрицал употребление алкоголя.
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