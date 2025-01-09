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В США на 40 месяцев осудили канадца за якобы экспорт оружия в Россию - РИА Новости, 09.01.2025
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02:42 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sud-1992870355.html
В США на 40 месяцев осудили канадца за якобы экспорт оружия в Россию
В США на 40 месяцев осудили канадца за якобы экспорт оружия в Россию - РИА Новости, 09.01.2025
В США на 40 месяцев осудили канадца за якобы экспорт оружия в Россию
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина Канады Николая Гольцева к 40 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт электроники, которая якобы РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:42:00+03:00
2025-01-09T02:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина Канады Николая Гольцева к 40 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт электроники, которая якобы использовалась для производства российских ракет и беспилотников, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства юстиции США. По данным следствия, Гольцев организовал схему поставок американских компонентов через подставные компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ для передачи российским предприятиям, находящимся под санкциями. Общая стоимость экспортированной электроники превысила 7 миллионов долларов. "Сегодняшний приговор подчёркивает, что такие действия, как обход экспортных законов США и поставка сложной электроники России для её оружейных платформ и разведывательного оборудования, будут расследованы и наказаны. ФБР продолжит работать с партнёрами, чтобы выявлять и пресекать подобные преступления", – заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Минюст США уточнил, что компоненты, отправленные Гольцевым, якобы были обнаружены в российских вооружениях, применявшихся на Украине, включая системы радиоразведки и высокоточное оружие. Суд представил доказательства того, что Гольцев знал о конечном использовании товаров и преднамеренно скрывал поставки, нарушая экспортное законодательство США. В переписке он обсуждал способы обхода ограничений, а также высказывался в поддержку действий России на Украине. В ходе операции американские власти конфисковали около 1,68 миллиона долларов, связанных с нелегальной деятельностью. Ранее его жена, Кристина Пузырёва, была приговорена к 24 месяцам тюрьмы за отмывание средств, связанных с этой же схемой.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982082685.html
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в мире, сша, россия, украина, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Россия, Украина, Кристофер Рэй, ФБР
В США на 40 месяцев осудили канадца за якобы экспорт оружия в Россию

В США на 40 месяцев осудили канадца Гольцева за якобы экспорт оружия в Россию

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевВход в здание федерального суда Нью-Йорка. Архивное фото
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка. Архивное фото. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина Канады Николая Гольцева к 40 месяцам тюремного заключения за незаконный экспорт электроники, которая якобы использовалась для производства российских ракет и беспилотников, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства юстиции США.
По данным следствия, Гольцев организовал схему поставок американских компонентов через подставные компании в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ для передачи российским предприятиям, находящимся под санкциями. Общая стоимость экспортированной электроники превысила 7 миллионов долларов.
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"Сегодняшний приговор подчёркивает, что такие действия, как обход экспортных законов США и поставка сложной электроники России для её оружейных платформ и разведывательного оборудования, будут расследованы и наказаны. ФБР продолжит работать с партнёрами, чтобы выявлять и пресекать подобные преступления", – заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Минюст США уточнил, что компоненты, отправленные Гольцевым, якобы были обнаружены в российских вооружениях, применявшихся на Украине, включая системы радиоразведки и высокоточное оружие.
Суд представил доказательства того, что Гольцев знал о конечном использовании товаров и преднамеренно скрывал поставки, нарушая экспортное законодательство США. В переписке он обсуждал способы обхода ограничений, а также высказывался в поддержку действий России на Украине.
В ходе операции американские власти конфисковали около 1,68 миллиона долларов, связанных с нелегальной деятельностью. Ранее его жена, Кристина Пузырёва, была приговорена к 24 месяцам тюрьмы за отмывание средств, связанных с этой же схемой.
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