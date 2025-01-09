https://ria.ru/20250109/ssha-1993016317.html

США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона

США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 09.01.2025

США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона

США останутся надежным партнером НАТО в будущем, несмотря на предстоящую смену американской администрации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:40:00+03:00

2025-01-09T20:40:00+03:00

2025-01-09T20:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США останутся надежным партнером НАТО в будущем, несмотря на предстоящую смену американской администрации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Соединенные Штаты Америки всегда были надежным партнером. Мы всегда будем надежным партнером в будущем", - сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли Вашингтон надежным партнером НАТО после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. По словам Остина, несмотря на предстоящую смену администрации и изменение определенных подходов, США сохраняют приверженность своим союзникам и партнерам.

https://ria.ru/20250109/nato-1992978095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, дональд трамп, нато, министерство обороны сша