https://ria.ru/20250109/ssha-1993016317.html
США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона
США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 09.01.2025
США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона
США останутся надежным партнером НАТО в будущем, несмотря на предстоящую смену американской администрации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:40:00+03:00
2025-01-09T20:40:00+03:00
2025-01-09T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США останутся надежным партнером НАТО в будущем, несмотря на предстоящую смену американской администрации, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Соединенные Штаты Америки всегда были надежным партнером. Мы всегда будем надежным партнером в будущем", - сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли Вашингтон надежным партнером НАТО после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. По словам Остина, несмотря на предстоящую смену администрации и изменение определенных подходов, США сохраняют приверженность своим союзникам и партнерам.
https://ria.ru/20250109/nato-1992978095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, США, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
США останутся надежным партнером НАТО, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Остин: США будут партнером НАТО, несмотря на смену администрации