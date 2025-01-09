https://ria.ru/20250109/ssha-1992958206.html
В США назвали требование Трампа к НАТО поводом для выхода из альянса
В США назвали требование Трампа к НАТО поводом для выхода из альянса - РИА Новости, 09.01.2025
В США назвали требование Трампа к НАТО поводом для выхода из альянса
Требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО резко увеличить оборонные бюджеты может быть использовано как повод для выхода Штатов из... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:40:00+03:00
2025-01-09T15:40:00+03:00
2025-01-09T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО резко увеличить оборонные бюджеты может быть использовано как повод для выхода Штатов из альянса или отказа защищать его в случае нападения, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер. Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. По мнению Даалдера, который высказал его газете Wall Street Journal, при выборе планки в 5% команда Трампа не опиралась на факты. "Настоящая цель установления планки так высоко - это дать Трампу повод или выйти из НАТО, или не выполнять обязанности... по договору обеспечить оборону НАТО в случае атаки", - заявил он газете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, иво даалдер, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Иво Даалдер, НАТО
В США назвали требование Трампа к НАТО поводом для выхода из альянса
Экс-постпред США при НАТО Даалдер: Трамп может пойти на выход из альянса