https://ria.ru/20250109/ssha-1992899035.html

В США не понимают одержимости Трампа идеей о контроле над Гренландией

В США не понимают одержимости Трампа идеей о контроле над Гренландией - РИА Новости, 09.01.2025

В США не понимают одержимости Трампа идеей о контроле над Гренландией

Американские и датские чиновники не понимают "одержимости" избранного президента США Дональда Трампа идеей о контроле над Гренландией, поскольку владение... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:38:00+03:00

2025-01-09T10:38:00+03:00

2025-01-09T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американские и датские чиновники не понимают "одержимости" избранного президента США Дональда Трампа идеей о контроле над Гренландией, поскольку владение островом принесет Штатам ряд проблем и потребует вложений, сообщает телеканал CNN. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Американские и датские чиновники заявляют, что не понимают одержимости будущего президента приобретением Гренландии... Взятие на себя обеспечения безопасности Гренландии станет трудной задачей для США и потребует новых вложений", - говорится в материале CNN. Как сообщает телеканал, в случае приобретения острова США придется задействовать свой устаревающий ледокольный флот для патрулирования прибрежных вод и разбивания льда. Кроме того, один из источников выразил беспокойство по поводу стремления Гренландии к независимости, поскольку в случае выхода из состава датского королевства остров утратит политическую стабильность и якобы станет более уязвим для "российского и китайского влияния". Источник также заявил о сомнениях по поводу того, останется ли Гренландия членом НАТО после предполагаемого обретения независимости. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато