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Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2025
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15:38 09.01.2025 (обновлено: 15:47 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2025
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году
Европа в прошлом году закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России - 17,8 миллиона тонн, пишет газета The Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:38:00+03:00
2025-01-09T15:47:00+03:00
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европа
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа в прошлом году закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России - 17,8 миллиона тонн, пишет газета The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Rystad Energy. "Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России в прошлом году, свидетельствуют данные", - говорится в статье. Согласно данным Rystad Energy, которые приводит газета, в 2024 году импорт российского сжиженного природного газа в Европу составил 17,8 миллиона тонн, что выше значения 2023 года в 15,1 миллиона и 2022 года в 16,4 миллиона тонн. "Потоки СПГ не только растут, но и находятся на рекордных уровнях", - приводятся в статье слова газового аналитика Rystad Energy Яна-Эрика Фенриха (Jan-Eric Fähnrich). Как следует из слова аналитика, трубопроводные поставки российского газа в Европу в прошлом году почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в минувшем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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экономика, европа, россия, украина, владимир путин, газпром, евросоюз, транзит газа через украину
Экономика, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину
Европа закупила рекордное количество СПГ у России в 2024 году

The Guardian: Европа закупила рекордные 17,8 миллионов тонн СПГ у РФ в 2024 году

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европа в прошлом году закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России - 17,8 миллиона тонн, пишет газета The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию Rystad Energy.
"Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа у России в прошлом году, свидетельствуют данные", - говорится в статье.
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Согласно данным Rystad Energy, которые приводит газета, в 2024 году импорт российского сжиженного природного газа в Европу составил 17,8 миллиона тонн, что выше значения 2023 года в 15,1 миллиона и 2022 года в 16,4 миллиона тонн. "Потоки СПГ не только растут, но и находятся на рекордных уровнях", - приводятся в статье слова газового аналитика Rystad Energy Яна-Эрика Фенриха (Jan-Eric Fähnrich).
Как следует из слова аналитика, трубопроводные поставки российского газа в Европу в прошлом году почти вдвое превысили поставки на судах и составили 49,5 миллиарда кубометров.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в минувшем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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