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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:50:00+03:00
2025-01-09T15:50:00+03:00
2025-01-09T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 января 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 163 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 71 БПЛА, управляемую авиационную бомбу "Hammer" и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 190 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 реактивных систем залпового огня, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
запорожская область
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инфографика, украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 января 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 163 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 71 БПЛА, управляемую авиационную бомбу "Hammer" и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 190 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 реактивных систем залпового огня, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц автомобильной техники.