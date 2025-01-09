https://ria.ru/20250109/sovfedja-1992936735.html

В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми - РИА Новости, 09.01.2025

В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:15:00+03:00

2025-01-09T14:15:00+03:00

2025-01-09T17:08:00+03:00

общество

россия

андрей кутепов

максим орешкин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину. "Законопроектом предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что согласно нынешнему законодательству в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности". "Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России", - констатировал Кутепов в пояснительной записке.

https://ria.ru/20241226/chernyshenko-1991330585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, андрей кутепов, максим орешкин, социальный навигатор, детские вопросы