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В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми - РИА Новости, 09.01.2025
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14:15 09.01.2025 (обновлено: 17:08 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/sovfedja-1992936735.html
В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми - РИА Новости, 09.01.2025
В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:15:00+03:00
2025-01-09T17:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину. "Законопроектом предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что согласно нынешнему законодательству в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности". "Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России", - констатировал Кутепов в пояснительной записке.
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общество, россия, андрей кутепов, максим орешкин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Андрей Кутепов, Максим Орешкин, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Кутепов предложил отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе
Девушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
«
"Законопроектом предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что согласно нынешнему законодательству в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности".
"Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России", - констатировал Кутепов в пояснительной записке.
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