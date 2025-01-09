В Совфеде предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
Сенатор Кутепов предложил отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе
Девушка с детской коляской в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
«
"Законопроектом предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что согласно нынешнему законодательству в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком "до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности".
"Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. Таким образом, родители пятерых и более детей лишены обозначенной меры поддержки, что представляется несправедливым в силу значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России", - констатировал Кутепов в пояснительной записке.
Дмитрий Чернышенко: здоровье детей – главный критерий развития России
26 декабря 2024, 09:30