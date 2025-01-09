https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html

В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды

В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды - РИА Новости, 09.01.2025

В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды

Сочинские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в руке у 8-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил травмы и контузию глаза, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:40:00+03:00

2025-01-09T14:40:00+03:00

2025-01-09T14:40:00+03:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в руке у 8-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил травмы и контузию глаза, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошел 6 января, когда ребёнок, оставшийся один дома, пока родители находились на работе, играл с пиротехникой. Петарда воспламенилась и взорвалась в руке мальчика. "Несовершеннолетний поступил в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти", - говорится в Telegram-канале сочинской полиции. Сейчас полицейские разбираются в случившемся.

https://ria.ru/20250101/malchik-1992259521.html

https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html

сочи

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2025

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происшествия, сочи