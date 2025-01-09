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В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды - РИА Новости, 09.01.2025
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14:40 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html
В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды
В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды - РИА Новости, 09.01.2025
В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды
Сочинские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в руке у 8-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил травмы и контузию глаза, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:40:00+03:00
2025-01-09T14:40:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в руке у 8-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил травмы и контузию глаза, сообщили в пресс-службе городского УВД. Инцидент произошел 6 января, когда ребёнок, оставшийся один дома, пока родители находились на работе, играл с пиротехникой. Петарда воспламенилась и взорвалась в руке мальчика. "Несовершеннолетний поступил в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти", - говорится в Telegram-канале сочинской полиции. Сейчас полицейские разбираются в случившемся.
https://ria.ru/20250101/malchik-1992259521.html
https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды

В Сочи восьмилетний мальчик получил контузию глаза из-за взрыва петарды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 9 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в руке у 8-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил травмы и контузию глаза, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Инцидент произошел 6 января, когда ребёнок, оставшийся один дома, пока родители находились на работе, играл с пиротехникой. Петарда воспламенилась и взорвалась в руке мальчика.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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1 января, 19:00
"Несовершеннолетний поступил в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти", - говорится в Telegram-канале сочинской полиции.
Сейчас полицейские разбираются в случившемся.
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