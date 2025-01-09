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В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег - РИА Новости, 09.01.2025
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13:49 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sneg-1992929958.html
В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег
В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег - РИА Новости, 09.01.2025
В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег
Снежная масса обрушилась на голову 13-летней девочки при выходе из метро "Чернышевская" в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Снежная масса обрушилась на голову 13-летней девочки при выходе из метро "Чернышевская" в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Восьмого января при выходе из "Чернышевской" девочке 2011 года рождения снег упал на голову. Ее осмотрели медики и зафиксировали ушиб мягких тканей головы", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили РИА Новости, что организовали проверку по данному факту. Это третий случай за последние сутки в Петербурге с падением снега и льда на головы похожим, который попал на видео. Ранее сообщалось о сходе льда на улице Правды, где пострадала женщина, и о сходе льда на Заусадебной улице на голову мужчины.
https://ria.ru/20250109/peterburg-1992925537.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге на голову 13-летней девочки упал снег

В Петербурге при выходе из метро на голову 13-летней девочки упал снег

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Снежная масса обрушилась на голову 13-летней девочки при выходе из метро "Чернышевская" в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Восьмого января при выходе из "Чернышевской" девочке 2011 года рождения снег упал на голову. Ее осмотрели медики и зафиксировали ушиб мягких тканей головы", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили РИА Новости, что организовали проверку по данному факту.
Это третий случай за последние сутки в Петербурге с падением снега и льда на головы похожим, который попал на видео. Ранее сообщалось о сходе льда на улице Правды, где пострадала женщина, и о сходе льда на Заусадебной улице на голову мужчины.
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