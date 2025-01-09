https://ria.ru/20250109/sk-1992965121.html

СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино

СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино - РИА Новости, 09.01.2025

СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино

Российские следователи завели уголовное дело о теракте после украинского артобстрела поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:05:00+03:00

2025-01-09T16:05:00+03:00

2025-01-09T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после украинского артобстрела поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 января боевики ВФУ, используя артиллерийское орудие, целенаправленно обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате был ранен мирный житель. Российские правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)