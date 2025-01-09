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СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино - РИА Новости, 09.01.2025
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16:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sk-1992965121.html
СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино
СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино - РИА Новости, 09.01.2025
СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино
Российские следователи завели уголовное дело о теракте после украинского артобстрела поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:05:00+03:00
2025-01-09T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после украинского артобстрела поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 января боевики ВФУ, используя артиллерийское орудие, целенаправленно обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате был ранен мирный житель. Российские правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после обстрела курского поселка Теткино

СК завел дело после обстрела украинского поселка Теткино в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после украинского артобстрела поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 января боевики ВФУ, используя артиллерийское орудие, целенаправленно обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате был ранен мирный житель. Российские правоохранители установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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