https://ria.ru/20250109/siriya-1992866244.html
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Курские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили в среду серию атак "Сирийской национальной армии" (СНА) поддерживаемых Турцией в районе... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:38:00+03:00
2025-01-09T00:38:00+03:00
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БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Курские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили в среду серию атак "Сирийской национальной армии" (СНА) поддерживаемых Турцией в районе Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо, 37 боевиков убиты, сообщается в заявлении пресс-службы СДС. "Ожесточенные бои продолжались с 10.00 утра до 17.00 вечера … обнаружены тела 37 наемников, которые по-прежнему лежат там. Еще четверо были ранены в боях. Также уничтожены танк и пять единиц военной техники", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, наступление боевиков СНА поддерживалось турецкой боевой авиацией и беспилотниками. Из числа курдских отрядов в ходе боестолкновений погибли шестеро бойцов и девять получили ранения.
https://ria.ru/20241230/siriya-1992032163.html
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в мире, сирия, турция, алеппо, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, Алеппо, Сирийские демократические силы, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Курды отбили атаки протурецких сил на северо-востоке провинции Алеппо