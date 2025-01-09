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Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
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00:38 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/siriya-1992866244.html
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Курские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили в среду серию атак "Сирийской национальной армии" (СНА) поддерживаемых Турцией в районе... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:38:00+03:00
2025-01-09T00:38:00+03:00
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БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Курские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили в среду серию атак "Сирийской национальной армии" (СНА) поддерживаемых Турцией в районе Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо, 37 боевиков убиты, сообщается в заявлении пресс-службы СДС. "Ожесточенные бои продолжались с 10.00 утра до 17.00 вечера … обнаружены тела 37 наемников, которые по-прежнему лежат там. Еще четверо были ранены в боях. Также уничтожены танк и пять единиц военной техники", - написано в заявлении. Согласно коммюнике, наступление боевиков СНА поддерживалось турецкой боевой авиацией и беспилотниками. Из числа курдских отрядов в ходе боестолкновений погибли шестеро бойцов и девять получили ранения.
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в мире, сирия, турция, алеппо, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, Алеппо, Сирийские демократические силы, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии

Курды отбили атаки протурецких сил на северо-востоке провинции Алеппо

© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 янв - РИА Новости. Курские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) отразили в среду серию атак "Сирийской национальной армии" (СНА) поддерживаемых Турцией в районе Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо, 37 боевиков убиты, сообщается в заявлении пресс-службы СДС.
"Ожесточенные бои продолжались с 10.00 утра до 17.00 вечера … обнаружены тела 37 наемников, которые по-прежнему лежат там. Еще четверо были ранены в боях. Также уничтожены танк и пять единиц военной техники", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике, наступление боевиков СНА поддерживалось турецкой боевой авиацией и беспилотниками.
Из числа курдских отрядов в ходе боестолкновений погибли шестеро бойцов и девять получили ранения.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
СМИ: курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии
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В миреСирияТурцияАлеппоСирийские демократические силыОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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