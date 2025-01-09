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Передел Сирии начался, Россию не пригласили - РИА Новости, 09.01.2025
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08:00 09.01.2025 (обновлено: 08:04 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
Передел Сирии начался, Россию не пригласили - РИА Новости, 09.01.2025
Передел Сирии начался, Россию не пригласили
Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии. Как сообщил руководитель Главного управления по РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:00:00+03:00
2025-01-09T08:04:00+03:00
аналитика
сирия
россия
турция
башар асад
айман ас-сафади
анналена бербок
оон
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Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии. Как сообщил руководитель Главного управления по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей в интервью государственному информационному агентству SANA, в страну в ближайшее время прибудут две плавучие электростанции. Платформенные ТЭС предоставят Турция и Катар, в сумме они будут вырабатывать 800 мегаватт электричества, что позволит вдвое увеличить генерацию, на шаг отойдя от вопиющего энергодефицита, в рамках которого населению свет подавали по три часа в сутки.Это событие наталкивает на целый ряд мыслей, где энергетика сплетается в плотный клубок с геополитическими интригами.Первое, что обращает на себя внимание, это дуэт стран, предоставляющих Дамаску новые мощности. Катар на этой арене известен не очень широко, а вот Турция уже минимум десять лет ударными темпами развивает именно данное направление — создание плавучих электростанций средней мощности. Основной упор делается на установки, работающие на природном газе. В России успехи турецких машиностроителей известны только узкому кругу посвященных специалистов, но в Средиземноморском регионе турецкие плавучие турбины уже давно и успешно работают в ряде государств, обеспечивая энергией островные анклавы, где физически и экономически не обосновано строительство полноразмерной тепловой электростанции, а тем более АЭС.Халед Абу Дей не сообщает, когда именно буксиры доволокут плавучие ТЭС к сирийскому берегу, но даже если умозрительно допустить, что это произойдет в горизонте полугода, сразу возникает ряд вопросов.По той причине, что подобные тепловые станции — товар штучный, их нельзя, как обычный бензиновый генератор, взять со склада и погрузить на баржу. Средний цикл производства такой ТЭС занимает около двух лет. Соответственно, обсуждаемые электростанции либо изъяты из других проектов и контрактов, либо их заложили загодя с четким пониманием целей и временных показателей готовности. Проще говоря, возможно, Анкара заранее готовилась либо очень сильно надеялась на крушение режима Асада, зажатого в жесточайшие тиски экономических и энергетических санкций.Впрочем, официальная Анкара никогда не скрывала своих устремлений в плане решения курдского вопроса, в том числе на северо-западе Сирии, а Реджеп Эрдоган не так давно прямо обозначил надежду, что в ближайшем будущем отношения с сирийскими провинциями будут столь же теплыми, как и с внутренними регионами Турции. Толковать эти слова можно как угодно.Второй ключевой момент этой истории — новая власть в Сирии. Дамаск и почти все крупнейшие города сейчас контролируются представителями "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Именно энергетическая нищета стала одной из базовых причин недовольства правительством Асада и очень слабого отклика со стороны силовых структур и армии при возникновении внешней угрозы. Фактически Турция сейчас работает над закреплением ХТШ в качестве государственной власти и повышением ее популярности в народе. Естественно, не из альтруистических побуждений, а решая попутно свои стратегические задачи.Чтобы не показаться ангажированным, отметим, что Вашингтон, Брюссель и Нью-Йорк как штаб-квартира ООН полностью проигнорировали поставки объектов критической инфраструктуры в Сирию, хотя санкции в отношении этой страны все еще действуют в полном объеме — и туда запрещено поставлять любые компоненты для строительства, ремонта или модернизации объектов энергетики. Безусловно, вводились они против правящего клана Асадов, но с формальной точки зрения ограничения не сняты и продолжают действовать. И это тоже наталкивает на определенные мысли относительно роли коллективного Запада в свержении Башара Асада и готовящейся легитимизации новой команды в Дамаске.В настоящий момент Сирия в энергетическом плане представляет собой пустыню с островками разрушенных электростанций, трансформаторных подстанций и прерывистыми трассами линий передачи. При условии, что из Турции и Ливана идет обратный поток беженцев, глубина и емкость сирийского энергорынка (сейчас околонулевого в плане собственной производительности) только увеличиваются, а потому он очень интересен для внешних игроков. Например, Иордания готова запитать электричеством весь юг Сирии, подключив местные города и поселки к собственной энергосистеме. Об этом официально заявил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.Обвинять Россию в том, что она опаздывает к новой экспансии в Сирию, нельзя.Во-первых, потому что Москва ранее неоднократно — полностью игнорируя западные санкции — прорабатывала проекты восстановления сирийских электросетей и станций. Аналогичные планы вынашивала и Саудовская Аравия, но в обоих случаях все уперлось в критический дефицит энергоносителей — нефти и газа. Можно построить современную электростанцию, но какой в этом смысл, если в логистически обоснованной близости нет источников топлива.Во-вторых, Россия в новом региональном политическом раскладе оказалась в заведомо отстающей позиции. Турция для представителей новой власти — давний союзник, а Россия с ними еще недавно воевала. Поэтому дипломатическим чудом можно назвать тот факт, что наши основные военные базы в Сирии сохранились (войска выведены только с северных баз в Манбидже и Кобани, где их присутствие потеряло физический смысл), а российское посольство усиленно охраняют солдаты уже новой власти.Судя по списку политических лидеров, с которыми за последний месяц встретился новый сирийский лидер, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, на западе идет подготовительный процесс к снятию санкций с Дамаска. Это откроет легальный канал для захода в Сирию крупнейших компаний и корпораций, включая энергетических гигантов, благо фронт работы по восстановлению нефте-, газодобычи, прокладке и настройке работы электросетей здесь громадный. И вот когда шлагбаум поднимется, России зевать уже нельзя.
https://ria.ru/20241231/itogi-1992074190.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html
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сирия
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, сирия, россия, турция, башар асад, айман ас-сафади, анналена бербок, оон
Аналитика, Сирия, Россия, Турция, Башар Асад, Айман ас-Сафади, Анналена Бербок, ООН

Передел Сирии начался, Россию не пригласили

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Похоже, что ключевые центры геополитических сил приняли новую реальность, а вместе с ней — и новые власти Сирии. Как сообщил руководитель Главного управления по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей в интервью государственному информационному агентству SANA, в страну в ближайшее время прибудут две плавучие электростанции. Платформенные ТЭС предоставят Турция и Катар, в сумме они будут вырабатывать 800 мегаватт электричества, что позволит вдвое увеличить генерацию, на шаг отойдя от вопиющего энергодефицита, в рамках которого населению свет подавали по три часа в сутки.
Это событие наталкивает на целый ряд мыслей, где энергетика сплетается в плотный клубок с геополитическими интригами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Непредсказуемый 2024-й: уходит пятый год новой эпохи
31 декабря 2024, 08:00
Первое, что обращает на себя внимание, это дуэт стран, предоставляющих Дамаску новые мощности. Катар на этой арене известен не очень широко, а вот Турция уже минимум десять лет ударными темпами развивает именно данное направление — создание плавучих электростанций средней мощности. Основной упор делается на установки, работающие на природном газе. В России успехи турецких машиностроителей известны только узкому кругу посвященных специалистов, но в Средиземноморском регионе турецкие плавучие турбины уже давно и успешно работают в ряде государств, обеспечивая энергией островные анклавы, где физически и экономически не обосновано строительство полноразмерной тепловой электростанции, а тем более АЭС.
Халед Абу Дей не сообщает, когда именно буксиры доволокут плавучие ТЭС к сирийскому берегу, но даже если умозрительно допустить, что это произойдет в горизонте полугода, сразу возникает ряд вопросов.
По той причине, что подобные тепловые станции — товар штучный, их нельзя, как обычный бензиновый генератор, взять со склада и погрузить на баржу. Средний цикл производства такой ТЭС занимает около двух лет. Соответственно, обсуждаемые электростанции либо изъяты из других проектов и контрактов, либо их заложили загодя с четким пониманием целей и временных показателей готовности. Проще говоря, возможно, Анкара заранее готовилась либо очень сильно надеялась на крушение режима Асада, зажатого в жесточайшие тиски экономических и энергетических санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
Впрочем, официальная Анкара никогда не скрывала своих устремлений в плане решения курдского вопроса, в том числе на северо-западе Сирии, а Реджеп Эрдоган не так давно прямо обозначил надежду, что в ближайшем будущем отношения с сирийскими провинциями будут столь же теплыми, как и с внутренними регионами Турции. Толковать эти слова можно как угодно.
Второй ключевой момент этой истории — новая власть в Сирии. Дамаск и почти все крупнейшие города сейчас контролируются представителями "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Именно энергетическая нищета стала одной из базовых причин недовольства правительством Асада и очень слабого отклика со стороны силовых структур и армии при возникновении внешней угрозы. Фактически Турция сейчас работает над закреплением ХТШ в качестве государственной власти и повышением ее популярности в народе. Естественно, не из альтруистических побуждений, а решая попутно свои стратегические задачи.
Чтобы не показаться ангажированным, отметим, что Вашингтон, Брюссель и Нью-Йорк как штаб-квартира ООН полностью проигнорировали поставки объектов критической инфраструктуры в Сирию, хотя санкции в отношении этой страны все еще действуют в полном объеме — и туда запрещено поставлять любые компоненты для строительства, ремонта или модернизации объектов энергетики. Безусловно, вводились они против правящего клана Асадов, но с формальной точки зрения ограничения не сняты и продолжают действовать. И это тоже наталкивает на определенные мысли относительно роли коллективного Запада в свержении Башара Асада и готовящейся легитимизации новой команды в Дамаске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
В настоящий момент Сирия в энергетическом плане представляет собой пустыню с островками разрушенных электростанций, трансформаторных подстанций и прерывистыми трассами линий передачи. При условии, что из Турции и Ливана идет обратный поток беженцев, глубина и емкость сирийского энергорынка (сейчас околонулевого в плане собственной производительности) только увеличиваются, а потому он очень интересен для внешних игроков. Например, Иордания готова запитать электричеством весь юг Сирии, подключив местные города и поселки к собственной энергосистеме. Об этом официально заявил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.
Обвинять Россию в том, что она опаздывает к новой экспансии в Сирию, нельзя.
Во-первых, потому что Москва ранее неоднократно — полностью игнорируя западные санкции — прорабатывала проекты восстановления сирийских электросетей и станций. Аналогичные планы вынашивала и Саудовская Аравия, но в обоих случаях все уперлось в критический дефицит энергоносителей — нефти и газа. Можно построить современную электростанцию, но какой в этом смысл, если в логистически обоснованной близости нет источников топлива.
Во-вторых, Россия в новом региональном политическом раскладе оказалась в заведомо отстающей позиции. Турция для представителей новой власти — давний союзник, а Россия с ними еще недавно воевала. Поэтому дипломатическим чудом можно назвать тот факт, что наши основные военные базы в Сирии сохранились (войска выведены только с северных баз в Манбидже и Кобани, где их присутствие потеряло физический смысл), а российское посольство усиленно охраняют солдаты уже новой власти.
Судя по списку политических лидеров, с которыми за последний месяц встретился новый сирийский лидер, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, на западе идет подготовительный процесс к снятию санкций с Дамаска. Это откроет легальный канал для захода в Сирию крупнейших компаний и корпораций, включая энергетических гигантов, благо фронт работы по восстановлению нефте-, газодобычи, прокладке и настройке работы электросетей здесь громадный. И вот когда шлагбаум поднимется, России зевать уже нельзя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Десять главных итогов 2024 года
28 декабря 2024, 08:00
 
АналитикаСирияРоссияТурцияБашар АсадАйман ас-СафадиАнналена БербокООН
 
 
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