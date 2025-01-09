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Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ - РИА Новости, 09.01.2025
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18:40 09.01.2025 (обновлено: 20:05 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/shveytsariya-1992999890.html
Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ
Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ - РИА Новости, 09.01.2025
Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ
Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:40:00+03:00
2025-01-09T20:05:00+03:00
швейцария
нтв (телеканал)
евросоюз
санкции в отношении россии
нато
польша
в мире
бельгия
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ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш."Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", — сказал он.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Так, Берн заблокировал частные активы на сумму 7,9 миллиарда долларов. Правительство страны также заморозило активы российского Центробанка на сумму около 7,4 миллиарда швейцарских франков.
https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html
https://ria.ru/20241029/litva-1980772471.html
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353
60
353
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швейцария, нтв (телеканал), евросоюз, санкции в отношении россии, нато, польша, в мире, бельгия, жозеп боррель
Швейцария, НТВ (телеканал), Евросоюз, Санкции в отношении России, НАТО, Польша, В мире, Бельгия, Жозеп Боррель
Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ

Швейцария не будет блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
"Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", — сказал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ
29 декабря 2024, 21:24
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Так, Берн заблокировал частные активы на сумму 7,9 миллиарда долларов. Правительство страны также заморозило активы российского Центробанка на сумму около 7,4 миллиарда швейцарских франков.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Литве заблокировали Telegram-канал "RT на русском"
29 октября 2024, 18:22
 
ШвейцарияНТВ (телеканал)ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииНАТОПольшаВ миреБельгияЖозеп Боррель
 
 
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