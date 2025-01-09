https://ria.ru/20250109/shveytsariya-1992999890.html

Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ

Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ - РИА Новости, 09.01.2025

Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ

Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:40:00+03:00

2025-01-09T18:40:00+03:00

2025-01-09T20:05:00+03:00

швейцария

нтв (телеканал)

евросоюз

санкции в отношении россии

нато

польша

в мире

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_fc0b3b6bbee20606e61a13de5d2dd001.jpg

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш."Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", — сказал он.В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Так, Берн заблокировал частные активы на сумму 7,9 миллиарда долларов. Правительство страны также заморозило активы российского Центробанка на сумму около 7,4 миллиарда швейцарских франков.

https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html

https://ria.ru/20241029/litva-1980772471.html

швейцария

польша

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, нтв (телеканал), евросоюз, санкции в отношении россии, нато, польша, в мире, бельгия, жозеп боррель