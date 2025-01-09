Швейцария не будет блокировать Telegram-каналы российских СМИ
Швейцария не будет блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости. Швейцария пока не собирается блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
"Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ", — сказал он.
Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ
29 декабря 2024, 21:24
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали Telegram-каналы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, закрыли ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Так, Берн заблокировал частные активы на сумму 7,9 миллиарда долларов. Правительство страны также заморозило активы российского Центробанка на сумму около 7,4 миллиарда швейцарских франков.
В Литве заблокировали Telegram-канал "RT на русском"
29 октября 2024, 18:22