https://ria.ru/20250109/shtraf-1992878919.html

Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров

Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров - РИА Новости, 09.01.2025

Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров

Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступили трансгендерные мужчины и женщины, оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает объединенная... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:10:00+03:00

2025-01-09T07:10:00+03:00

2025-01-09T08:30:00+03:00

происшествия

якутск

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якутский городской суд

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ЯКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступили трансгендерные мужчины и женщины, оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии. Ранее сообщалось, что китайский ночной клуб проверят в Якутске из-за выступления трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда. Городские власти обратились в прокуратуру и в полицию. По информации Якутского горсуда, полицейские в ходе проверки составили протокол об административном правонарушении в отношении владельцев клуба. В суде они признали вину частично, не согласившись с тем, что пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. "Якутский городской суд РС (Я) признал виновным ООО "Джинлун" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

https://ria.ru/20241223/blagoveschensk-1990764411.html

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происшествия, якутск, таиланд, россия, якутский городской суд