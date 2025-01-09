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Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров - РИА Новости, 09.01.2025
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07:10 09.01.2025 (обновлено: 08:30 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/shtraf-1992878919.html
Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров
Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров - РИА Новости, 09.01.2025
Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров
Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступили трансгендерные мужчины и женщины, оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает объединенная... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:10:00+03:00
2025-01-09T08:30:00+03:00
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступили трансгендерные мужчины и женщины, оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии. Ранее сообщалось, что китайский ночной клуб проверят в Якутске из-за выступления трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда. Городские власти обратились в прокуратуру и в полицию. По информации Якутского горсуда, полицейские в ходе проверки составили протокол об административном правонарушении в отношении владельцев клуба. В суде они признали вину частично, не согласившись с тем, что пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. "Якутский городской суд РС (Я) признал виновным ООО "Джинлун" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html
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происшествия, якутск, таиланд, россия, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Таиланд, Россия, Якутский городской суд
Китайский клуб в Якутске оштрафовали за выступление трансгендеров

Клуб в Якутске, где выступили трансгендеры, оштрафовали на 250 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЯКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступили трансгендерные мужчины и женщины, оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии.
Ранее сообщалось, что китайский ночной клуб проверят в Якутске из-за выступления трансгендерных мужчин и женщин из Таиланда. Городские власти обратились в прокуратуру и в полицию.
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По информации Якутского горсуда, полицейские в ходе проверки составили протокол об административном правонарушении в отношении владельцев клуба. В суде они признали вину частично, не согласившись с тем, что пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.
"Якутский городской суд РС (Я) признал виновным ООО "Джинлун" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
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