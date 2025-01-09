Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus
Focus: Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал Focus online.
В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
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"Это большие деньги. И на самом деле это означает, что придется прибегать к мерам экономии в объеме 150 миллиардов или к долгам в размере 150 миллиардов в год, или к комбинации и того, и другого. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились", - заявил Шольц.
По его словам, "сейчас в НАТО есть четкая процедура", в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.
При этом канцлер отметил, что "Германия должна делать больше для безопасности", и подчеркнул, что Берлин за последние годы практически вдвое увечил свои оборонные расходы до почти 80 миллиардов евро в год.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.