Рейтинг@Mail.ru
Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/sholts-1992999660.html
Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus
Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus - РИА Новости, 09.01.2025
Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:36:00+03:00
2025-01-09T18:36:00+03:00
германия
россия
москва
олаф шольц
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал Focus online. В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Шольц указал на то, что 5% от ВПП значили бы для Германии около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов. "Это большие деньги. И на самом деле это означает, что придется прибегать к мерам экономии в объеме 150 миллиардов или к долгам в размере 150 миллиардов в год, или к комбинации и того, и другого. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились", - заявил Шольц. По его словам, "сейчас в НАТО есть четкая процедура", в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса. При этом канцлер отметил, что "Германия должна делать больше для безопасности", и подчеркнул, что Берлин за последние годы практически вдвое увечил свои оборонные расходы до почти 80 миллиардов евро в год. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20250109/germanija-1992995045.html
https://ria.ru/20250107/germaniya-1992708953.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, москва, олаф шольц, дональд трамп, марк рютте, нато
Германия, Россия, Москва, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus

Focus: Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал Focus online.
В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T
Вчера, 18:12
Шольц указал на то, что 5% от ВПП значили бы для Германии около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов.
«
"Это большие деньги. И на самом деле это означает, что придется прибегать к мерам экономии в объеме 150 миллиардов или к долгам в размере 150 миллиардов в год, или к комбинации и того, и другого. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились", - заявил Шольц.
По его словам, "сейчас в НАТО есть четкая процедура", в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.
При этом канцлер отметил, что "Германия должна делать больше для безопасности", и подчеркнул, что Берлин за последние годы практически вдвое увечил свои оборонные расходы до почти 80 миллиардов евро в год.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
РАН: Германия не снизит военные расходы несмотря на проблемы с бюджетом
7 января, 06:05
 
ГерманияРоссияМоскваОлаф ШольцДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала