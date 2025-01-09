https://ria.ru/20250109/sholts-1992999660.html

Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus

Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus - РИА Новости, 09.01.2025

Шольц выступил против увеличения расходов на оборону, пишет Focus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:36:00+03:00

2025-01-09T18:36:00+03:00

2025-01-09T18:36:00+03:00

германия

россия

москва

олаф шольц

дональд трамп

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нато

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщил портал Focus online. В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%. Шольц указал на то, что 5% от ВПП значили бы для Германии около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов. "Это большие деньги. И на самом деле это означает, что придется прибегать к мерам экономии в объеме 150 миллиардов или к долгам в размере 150 миллиардов в год, или к комбинации и того, и другого. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились", - заявил Шольц. По его словам, "сейчас в НАТО есть четкая процедура", в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса. При этом канцлер отметил, что "Германия должна делать больше для безопасности", и подчеркнул, что Берлин за последние годы практически вдвое увечил свои оборонные расходы до почти 80 миллиардов евро в год. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20250109/germanija-1992995045.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, москва, олаф шольц, дональд трамп, марк рютте, нато