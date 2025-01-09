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Шольц отправится не к Путину, а в суд

Шольц отправится не к Путину, а в суд - РИА Новости, 09.01.2025

Шольц отправится не к Путину, а в суд

Совпадение выборов в немецкий бундестаг с нашим Днем защитника Отечества (установленным в честь первых боев Красной армии с германскими войсками в 1918-м),... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:00:00+03:00

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Совпадение выборов в немецкий бундестаг с нашим Днем защитника Отечества (установленным в честь первых боев Красной армии с германскими войсками в 1918-м), естественно, случайно — однако никогда еще русская тема не имела такого большого значения в предвыборной кампании. И дело не только в том, что самый популярный немецкий политик и по совместительству министр обороны Борис Писториус (сейчас он не выдвигается в канцлеры — его берегут на будущее) призывает быть готовыми к войне через четыре года, потому что Россия может напасть, — но и в его попытках использовать "русскую дубинку" для нанесения ущерба конкуренту в борьбе за власть.Канцлер Шольц может поехать в Москву еще до выборов для разговора с Путиным об Украине — это хорошая с точки зрения предвыборных раскладов новость для лидера СДПГ или плохая? И неважно, что эта "утечка" не имеет никакого отношения к реальности, — важно, что фраза "Шольц в Кремле" должна повлиять на итоги голосования.Хотя сейчас Шольц и СДПГ более чем в два раза отстают от ХДС во главе с Мерцем (а значит, социал-демократы могут рассчитывать только на место младшего партнера в новой коалиции), никто не может гарантировать, что за оставшееся время предвыборной гонки они не прибавят голосов. За счет чего? В том числе за счет Украины, то есть подавая себя как партию мира и диалога и противопоставляя это жесткой позиции христианских демократов. Ну то есть Шольц будет пытаться найти путь к прекращению войны на Украине, а Мерц — только подливать бензина в костер.Учитывая, что большинство избирателей в Германии выступают за прекращение конфликта, это могло бы принести дополнительные голоса СДПГ, если бы не общее падение доверия к партии по главным внутриполитическим и экономическим вопросам. Говорить о необходимости серьезного диалога с Россией об Украине и европейской безопасности в СДПГ все равно не могут — в отличие от "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт", к которым и пойдут настроенные против конфронтации с Москвой избиратели. Так что "русскую карту" Шольцу не разыграть, но зато ею решили воспользоваться его противники.Именно в ХДС и запустили утку про предстоящую поездку канцлера в Москву. В субботу влиятельный депутат Родерих Кизеветтер, специализирующийся на внешней политике, написал о "сюрпризе предвыборной кампании": "Все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля".То есть в ХДС решили ударить по Шольцу справа, переманив тех колеблющихся избирателей, которые недовольны мифической уступчивостью СДПГ: после телефонного разговора Путина и Шольца в середине ноября эта тема снова стала разыгрываться в немецкой политике. Неизвестно, насколько это поможет христианским демократам предотвратить гипотетический рост популярности социал-демократов (которая, напомним, сейчас лежит на дне — перед европейским Рождеством она упала до 14 процентов), но вот реакция самого Шольца на заявление Кизеветтера была очень резкой.Канцлер назвал это утверждение ложным и глубоко неприличным, добавив, что все честные люди должны быть возмущены. Кроме того, генсек СДПГ считает заявление депутата от ХДС позорным и вероломным, а пресс-секретарь правительства сообщил, что будут приняты судебные меры против клеветы.Очень похоже, что Шольц и СДПГ попались на провокацию ХДС и теперь сами будут делать все для еще более серьезного собственного поражения. "Канцлер судится с депутатом из-за клеветы о планах встречи с Путиным" — такие заголовки не привлекут к Шольцу настроенных на "бесконечную поддержку Украины" избирателей. Да и отпугнут тех, кто хочет прекращения войны и сворачивания конфронтации с Россией.Впрочем, нынешнее германское правительство отличается умением оборачивать русскую тему во вред не только собственному государству, но и своим партиям. Глава МИД, "зеленая" Анналена Бербок в ходе визита в Дамаск заявила новым сирийским властям, что "России пора отказаться от своих военных баз в Сирии", хотя новый хозяин Дамаска Ахмед Шараа говорит о желании сохранить сотрудничество с Москвой. Понятно, что Бербок считает своей обязанностью вытеснить Россию отовсюду, откуда только можно — будь то западная часть Русского мира или Ближний Восток. Вот только партия "Зеленые" возникла в свое время как проект левого крыла социал-демократов, выступавший в том числе против атлантизма и американского военного присутствия в Европе. Сейчас она превратилась в свою полную противоположность — и неизбежно заплатит за это доверием избирателей.Которые со временем сделают с "зелеными" то же самое, что и сирийские СМИ с фотографиями визита Бербок в Дамаск: заблюрят, заретушируют ее изображение. То есть сделают их невидимыми — то же самое, кстати, относится и к Шольцу с СДПГ.

https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html

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