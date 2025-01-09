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В Архангельской области школьница погибла под колесами мотобуксировщика
В Архангельской области школьница погибла под колесами мотобуксировщика - РИА Новости, 09.01.2025
В Архангельской области школьница погибла под колесами мотобуксировщика
Тринадцатилетняя девочка погибла в деревне в Архангельской области после того, как вместе с друзьями без спросу взяла мотобуксировщик и при попытке вытащить... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:22:00+03:00
2025-01-09T09:22:00+03:00
2025-01-09T09:22:00+03:00
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МУРМАНСК, 9 янв - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в деревне в Архангельской области после того, как вместе с друзьями без спросу взяла мотобуксировщик и при попытке вытащить застрявшее транспортное средство из сугроба угодила под его ходовую часть, сообщили в региональном СУСК РФ. Как установили следователи, во вторник ночью в деревне Кушкушара Приморского муниципального округа несовершеннолетние без разрешения взрослых взяли мотобуксировщик, чтобы покататься. "Они не справились с управлением и съехали с дороги. При попытке достать транспортное средство из снега 13-летняя девочка попала под его ходовую часть и погибла", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою проверку начала прокуратура региона, в том числе выяснит причины нахождения детей без сопровождения взрослых, даст оценку исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241213/primore-1988941232.html
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происшествия, россия, архангельская область
Происшествия, Россия, Архангельская область
В Архангельской области школьница погибла под колесами мотобуксировщика
В Архангельской области девочка погибла под колесами угнанного мотобуксировщика
МУРМАНСК, 9 янв - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в деревне в Архангельской области после того, как вместе с друзьями без спросу взяла мотобуксировщик и при попытке вытащить застрявшее транспортное средство из сугроба угодила под его ходовую часть, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, во вторник ночью в деревне Кушкушара Приморского муниципального округа несовершеннолетние без разрешения взрослых взяли мотобуксировщик, чтобы покататься. "Они не справились с управлением и съехали с дороги. При попытке достать транспортное средство из снега 13-летняя девочка попала под его ходовую часть и погибла", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
Свою проверку начала прокуратура региона, в том числе выяснит причины нахождения детей без сопровождения взрослых, даст оценку исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.