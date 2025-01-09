https://ria.ru/20250109/sevastopol-1992912275.html

Губернатор Севастополя не исключил повторных выбросов мазута

Губернатор Севастополя не исключил повторных выбросов мазута - РИА Новости, 09.01.2025

Губернатор Севастополя не исключил повторных выбросов мазута

Новых выбросов мазута в Севастополе не зафиксировано, но мониторинг показывает, что они еще могут повторяться, сообщил губернатор Михаил Развожаев в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:59:00+03:00

2025-01-09T11:59:00+03:00

2025-01-09T12:15:00+03:00

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Новых выбросов мазута в Севастополе не зафиксировано, но мониторинг показывает, что они еще могут повторяться, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Новых выбросов мазута не зафиксировано… Мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться. Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции", - написал Развожаев.По его словам, ликвидация последствий выброса мазута на побережье продолжается."Работы по очистке загрязненных территорий ведутся в светлое время суток. Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонны отходов", - добавил Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html

https://ria.ru/20250107/mazut-1992768313.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия