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Американские сенаторы обсудили включение Канады в состав США
Американские сенаторы обсудили включение Канады в состав США - РИА Новости, 09.01.2025
Американские сенаторы обсудили включение Канады в состав США
Американские сенаторы обсудили с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:11:00+03:00
2025-01-09T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американские сенаторы обсудили с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявила журналистка телеканала CNN Хейли Талбот со ссылкой на сенатора от штата Оклахома Маркуэйна Маллина. "Мы много говорили о том, чтобы Канада стала 51-м штатом", - приводит слова сенатора журналистка на своей странице в соцсети Х. На уточняющий вопрос о том, действительно ли эта тема обсуждалась, сенатор подтвердил, что об этом действительно говорили. По его словам, "это было весело". В среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной к ним Канадой. Ранее он описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
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в мире, канада, сша, оклахома, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Оклахома, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Американские сенаторы обсудили включение Канады в состав США
CNN: сенаторы обсудили с Трампом возможность включения Канады в состав США