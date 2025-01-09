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В Саратове женщина избила медиков скорой помощи - РИА Новости, 09.01.2025
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14:54 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/saratov-1992947768.html
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи - РИА Новости, 09.01.2025
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи
Женщина в Саратове избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов, возбуждено дело о нанесении побоев, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:54:00+03:00
2025-01-09T14:54:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Женщина в Саратове избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов, возбуждено дело о нанесении побоев, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Саратовской области. По предварительным данным, 31 декабря 2024 года женщина вызвала скорую помощь в свою квартиру на улице Исаева в Саратове. Однако она отказалась от медпомощи и избила прибывших на вызов сотрудниц 36 и 26 лет. "Следственным отделом по Волжскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений о нанесении побоев сотрудникам скорой медицинской помощи в отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи

В Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Женщина в Саратове избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов, возбуждено дело о нанесении побоев, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Саратовской области.
По предварительным данным, 31 декабря 2024 года женщина вызвала скорую помощь в свою квартиру на улице Исаева в Саратове. Однако она отказалась от медпомощи и избила прибывших на вызов сотрудниц 36 и 26 лет.
"Следственным отделом по Волжскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений о нанесении побоев сотрудникам скорой медицинской помощи в отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении ведомства.
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