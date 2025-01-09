https://ria.ru/20250109/saratov-1992947768.html
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи - РИА Новости, 09.01.2025
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи
Женщина в Саратове избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов, возбуждено дело о нанесении побоев, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:54:00+03:00
2025-01-09T14:54:00+03:00
2025-01-09T14:54:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Женщина в Саратове избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов, возбуждено дело о нанесении побоев, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Саратовской области. По предварительным данным, 31 декабря 2024 года женщина вызвала скорую помощь в свою квартиру на улице Исаева в Саратове. Однако она отказалась от медпомощи и избила прибывших на вызов сотрудниц 36 и 26 лет. "Следственным отделом по Волжскому району города Саратова по результатам проверки размещенных в СМИ сведений о нанесении побоев сотрудникам скорой медицинской помощи в отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250105/arest-1992541911.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
В Саратове женщина избила медиков скорой помощи
В Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов