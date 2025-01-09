Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы
Yle: самолет разведки США пролетел над Финляндией вблизи границы с Россией
© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
"Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу", — говорится в материале.
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Эти города расположены рядом с российской границей. Как уточняет издание, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, после чего зашел в пространство Финляндии.
Самолет летел на высоте около десяти километров. По информации Yle, RC-135W Rivet Joint ВВС США представляет собой сигнальный разведывательный самолет, способный обнаруживать и отслеживать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации.
Отмечается, что эти самолеты направлены на сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.
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