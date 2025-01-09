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Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы - РИА Новости, 09.01.2025
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22:46 09.01.2025 (обновлено: 23:17 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы - РИА Новости, 09.01.2025
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы
Американский разведывательный самолет совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, сообщает финский... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:46:00+03:00
2025-01-09T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, сообщает финский телерадиовещатель Yle. "Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу", — говорится в материале. Эти города расположены рядом с российской границей. Как уточняет издание, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, после чего зашел в пространство Финляндии. Самолет летел на высоте около десяти километров. По информации Yle, RC-135W Rivet Joint ВВС США представляет собой сигнальный разведывательный самолет, способный обнаруживать и отслеживать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации. Отмечается, что эти самолеты направлены на сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.
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финляндия, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Финляндия, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы

Yle: самолет разведки США пролетел над Финляндией вблизи границы с Россией

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : United States Air Force
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
"Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу", — говорится в материале.
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Эти города расположены рядом с российской границей. Как уточняет издание, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, после чего зашел в пространство Финляндии.
Самолет летел на высоте около десяти километров. По информации Yle, RC-135W Rivet Joint ВВС США представляет собой сигнальный разведывательный самолет, способный обнаруживать и отслеживать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации.
Отмечается, что эти самолеты направлены на сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.
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