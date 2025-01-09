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Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту - РИА Новости, 09.01.2025
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20:57 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/samolet-1993017754.html
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту - РИА Новости, 09.01.2025
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту
Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:57:00+03:00
2025-01-09T20:57:00+03:00
нижнекамск
москва
кишинев
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ."В настоящее время воздушное судно село в аэропорту Шереметьево", – сообщается в источнике.По данным РЕН ТВ, на месте событий работают кинологи. На данный момент злоумышленник задержан. По предварительным данным, наличие взрывчатых устройств не подтверждено.Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.
https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html
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нижнекамск
москва
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нижнекамск, москва, кишинев, шереметьево (аэропорт), происшествия
Нижнекамск, Москва, Кишинев, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту

РЕН ТВ: мужчина на рейсе Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах на борту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ.
"В настоящее время воздушное судно село в аэропорту Шереметьево", – сообщается в источнике.
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По данным РЕН ТВ, на месте событий работают кинологи. На данный момент злоумышленник задержан. По предварительным данным, наличие взрывчатых устройств не подтверждено.
Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины
8 января, 09:41
 
НижнекамскМоскваКишиневШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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