https://ria.ru/20250109/samolet-1993017754.html
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту - РИА Новости, 09.01.2025
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту
Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:57:00+03:00
2025-01-09T20:57:00+03:00
2025-01-09T20:57:00+03:00
нижнекамск
москва
кишинев
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268091_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_78d2a207d04f42e2bb7d609381a7d117.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ."В настоящее время воздушное судно село в аэропорту Шереметьево", – сообщается в источнике.По данным РЕН ТВ, на месте событий работают кинологи. На данный момент злоумышленник задержан. По предварительным данным, наличие взрывчатых устройств не подтверждено.Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.
https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html
https://ria.ru/20250108/kishinev-1992793551.html
нижнекамск
москва
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268091_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_8ce666a365c51bc176c4d9fb991ac7bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, москва, кишинев, шереметьево (аэропорт), происшествия
Нижнекамск, Москва, Кишинев, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту
РЕН ТВ: мужчина на рейсе Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах на борту