https://ria.ru/20250109/samolet-1993017754.html

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту - РИА Новости, 09.01.2025

Пассажир рейса Нижнекамск — Москва сообщил о бомбах на борту

Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:57:00+03:00

2025-01-09T20:57:00+03:00

2025-01-09T20:57:00+03:00

нижнекамск

москва

кишинев

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мужчина на борту рейса Нижнекамск – Москва заявил, что у него при себе два взрывных устройства, сообщает РЕН ТВ."В настоящее время воздушное судно село в аэропорту Шереметьево", – сообщается в источнике.По данным РЕН ТВ, на месте событий работают кинологи. На данный момент злоумышленник задержан. По предварительным данным, наличие взрывчатых устройств не подтверждено.Ранее во вторник в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили, предположительно, взрывоопасный предмет. Как отмечается, ситуацию удалось разрешить, не ставя под угрозу работу аэропорта, жизни пассажиров и сотрудников. Как сообщает телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на источники, найденная в аэропорту Кишинева среди почтовых отправлений взрывчатка была отправлена с Украины и должна была попасть в Тбилиси.

https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html

https://ria.ru/20250108/kishinev-1992793551.html

нижнекамск

москва

кишинев

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2025

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нижнекамск, москва, кишинев, шереметьево (аэропорт), происшествия