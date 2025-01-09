https://ria.ru/20250109/ryutte-1992941753.html

Рютте призвал страны НАТО сделать все для поддержки Украины

Рютте призвал страны НАТО сделать все для поддержки Украины - РИА Новости, 09.01.2025

Рютте призвал страны НАТО сделать все для поддержки Украины

Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Германии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине под руководством США заявил, что страны альянса должны... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:29:00+03:00

2025-01-09T14:29:00+03:00

2025-01-09T14:29:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед началом в Германии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине под руководством США заявил, что страны альянса должны "сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать вооруженные действия". "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украине все, в чем она нуждается, - в оборудовании и подготовке, чтобы продолжать борьбу", - заявил он. По словам Рютте, на заседании также "важно показать вовлеченность всех стран НАТО" в оказание поддержки Киеву. "Сегодня, когда мы говорим об Украине, это не только об Украине… Мы должны привести Украину к наиболее благоприятной позиции чтобы однажды, когда переговоры могут начаться по инициативе Украины, о том, как разрешить этот конфликт, они бы были в наиболее выгодной позиции для этого. Поскольку, когда переговоры завершатся, за ними будут наблюдать: как они завершились - хорошим или плохим результатом для Украины", - сказал генсек НАТО. Он утверждает, что если Украина завершит такие переговоры "не в свою пользу", "это будет использовано Китаем, КНДР, Ираном". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764101.html

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в мире, украина, россия, германия, марк рютте, сергей лавров, нато