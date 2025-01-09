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В Магадане спасли рыбака, оказавшегося на оторвавшейся льдине - РИА Новости, 09.01.2025
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06:11 09.01.2025 (обновлено: 06:15 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/rybak-1992876730.html
В Магадане спасли рыбака, оказавшегося на оторвавшейся льдине
В Магадане спасли рыбака, оказавшегося на оторвавшейся льдине - РИА Новости, 09.01.2025
В Магадане спасли рыбака, оказавшегося на оторвавшейся льдине
Спасатели эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в бухте Нагаева в Магадане, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:11:00+03:00
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происшествия
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 9 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в бухте Нагаева в Магадане, сообщает ГУ МЧС России по региону. Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лед в бухтах Магадана. С рыбаками были проведены рейды и беседы. "В бухте Гертнера произошел разлом ледового припая, на одной из льдин оказался рыбак и его автомобиль. На место происшествия выехали спасатели МЧС России и мэрии Магадана на аэролодке. Специалисты эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.
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происшествия, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане спасли рыбака, оказавшегося на оторвавшейся льдине

Сотрудники МЧС спасли рыбака с оторвавшейся льдины в бухте Нагаева в Магадане

© МЧС Магаданской областиСотрудники МЧС эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в Магадане
Сотрудники МЧС эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в Магадане - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© МЧС Магаданской области
Сотрудники МЧС эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в Магадане
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МАГАДАН, 9 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины в бухте Нагаева в Магадане, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лед в бухтах Магадана. С рыбаками были проведены рейды и беседы.
"В бухте Гертнера произошел разлом ледового припая, на одной из льдин оказался рыбак и его автомобиль. На место происшествия выехали спасатели МЧС России и мэрии Магадана на аэролодке. Специалисты эвакуировали рыбака с оторвавшейся льдины и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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