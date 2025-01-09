https://ria.ru/20250109/ryazan-1993000644.html

На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей

На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей - РИА Новости, 09.01.2025

На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей

На ярмарках выходного дня в Рязани за прошлый год продали товаров на общую сумму 294 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:46:00+03:00

2025-01-09T18:46:00+03:00

2025-01-09T18:47:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

рязань

рязанская область

ярмарки

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/27/1513092792_0:75:6005:3452_1920x0_80_0_0_49a9ff668d221e774409d27e0bf2d282.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На ярмарках выходного дня в Рязани за прошлый год продали товаров на общую сумму 294 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Все ярмарки в городе проходили свыше 50 раз. Жители смогли приобрести более 1,1 тысячи тонн продуктов питания, в том числе: 180 тонн мяса, 125 тонн колбас, 45 тонн рыбы, 230 тонн молочной продукции, 187 тонн хлебобулочных изделий, а также многое другое. В ярмарках традиционно участвуют около 200 местных производителей, более половины из них – фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Филиппова, ярмарки по-прежнему востребованы в регионе. Так, покупатели могут приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене, а для предприятий и фермеров ярмарки – это стабильный канал сбыта произведенной продукции. Еженедельные ярмарки выходного дня служат достижению целей и задач национальных проектов: "Эффективная и конкурентная экономика", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html

https://ria.ru/20250109/altay-1992957369.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, рязань, рязанская область, ярмарки, бизнес