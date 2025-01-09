https://ria.ru/20250109/ryazan-1993000644.html
На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей
На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей - РИА Новости, 09.01.2025
На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей
На ярмарках выходного дня в Рязани за прошлый год продали товаров на общую сумму 294 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:46:00+03:00
2025-01-09T18:46:00+03:00
2025-01-09T18:47:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
рязань
рязанская область
ярмарки
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/27/1513092792_0:75:6005:3452_1920x0_80_0_0_49a9ff668d221e774409d27e0bf2d282.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На ярмарках выходного дня в Рязани за прошлый год продали товаров на общую сумму 294 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Все ярмарки в городе проходили свыше 50 раз. Жители смогли приобрести более 1,1 тысячи тонн продуктов питания, в том числе: 180 тонн мяса, 125 тонн колбас, 45 тонн рыбы, 230 тонн молочной продукции, 187 тонн хлебобулочных изделий, а также многое другое. В ярмарках традиционно участвуют около 200 местных производителей, более половины из них – фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Филиппова, ярмарки по-прежнему востребованы в регионе. Так, покупатели могут приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене, а для предприятий и фермеров ярмарки – это стабильный канал сбыта произведенной продукции. Еженедельные ярмарки выходного дня служат достижению целей и задач национальных проектов: "Эффективная и конкурентная экономика", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html
https://ria.ru/20250109/altay-1992957369.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/27/1513092792_651:0:5352:3526_1920x0_80_0_0_84ea8dd4225cdfc3be17366638879813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, рязань, рязанская область, ярмарки, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Рязань, Рязанская область, ярмарки, Бизнес
На ярмарках выходного дня в Рязани продали товаров на 294 млн рублей
Объем продаж на ярмарках выходного дня Рязани в 2024 году достиг 294 млн рублей
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На ярмарках выходного дня в Рязани за прошлый год продали товаров на общую сумму 294 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Все ярмарки в городе проходили свыше 50 раз. Жители смогли приобрести более 1,1 тысячи тонн продуктов питания, в том числе: 180 тонн мяса, 125 тонн колбас, 45 тонн рыбы, 230 тонн молочной продукции, 187 тонн хлебобулочных изделий, а также многое другое.
В ярмарках традиционно участвуют около 200 местных производителей, более половины из них – фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия Филиппова, ярмарки по-прежнему востребованы в регионе. Так, покупатели могут приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене, а для предприятий и фермеров ярмарки – это стабильный канал сбыта произведенной продукции.
Еженедельные ярмарки выходного дня служат достижению целей и задач национальных проектов: "Эффективная и конкурентная экономика", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".