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В США задались неудобным вопросом о Зеленском - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rs-1992987356.html
В США задались неудобным вопросом о Зеленском
В США задались неудобным вопросом о Зеленском - РИА Новости, 09.01.2025
В США задались неудобным вопросом о Зеленском
Владимир Зеленский мог остановить поставки российского газа в страны Европы не чтобы навредить России, а чтобы отомстить Венгрии и Словакии из-за нежелания... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:45:00+03:00
2025-01-09T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
словакия
владимир зеленский
евросоюз
транзит газа через украину
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский мог остановить поставки российского газа в страны Европы не чтобы навредить России, а чтобы отомстить Венгрии и Словакии из-за нежелания принимать Украину в НАТО, пишет Responsible Statecraft."Учитывая, что Украина потеряет около миллиарда долларов США в виде ежегодны сборов, и что прекращение транзита привело к резкому росту цен на природный газ, возникает вопрос: было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?" – задал вопрос автор статьи.При этом он отмечает, что с негативными последствиями решения Зеленского сталкивается не только Европа, но и сама Украина, и Киев не может этого не понимать. По мнению обозревателя, действия Зеленского выглядят бессмысленно.Венгрия и Словакия не раз выступали против поставок вооружения Украине и заявляли, что это мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. После остановки Киевом поставок российского газа в Европу премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступили с резкой критикой Зеленского и бездействующего Евросоюза. Накануне Сийярто напомнил, что соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами. При этом Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна". Он также обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС.
https://ria.ru/20250109/fakt-1992916801.html
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в мире, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, евросоюз, транзит газа через украину
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Евросоюз, транзит газа через Украину
В США задались неудобным вопросом о Зеленском

RS: Зеленский хотел навредить Венгрии и Словакии остановкой транзита газа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский мог остановить поставки российского газа в страны Европы не чтобы навредить России, а чтобы отомстить Венгрии и Словакии из-за нежелания принимать Украину в НАТО, пишет Responsible Statecraft.
"Учитывая, что Украина потеряет около миллиарда долларов США в виде ежегодны сборов, и что прекращение транзита привело к резкому росту цен на природный газ, возникает вопрос: было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?" – задал вопрос автор статьи.
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При этом он отмечает, что с негативными последствиями решения Зеленского сталкивается не только Европа, но и сама Украина, и Киев не может этого не понимать. По мнению обозревателя, действия Зеленского выглядят бессмысленно.
Венгрия и Словакия не раз выступали против поставок вооружения Украине и заявляли, что это мешает урегулированию, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. После остановки Киевом поставок российского газа в Европу премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступили с резкой критикой Зеленского и бездействующего Евросоюза. Накануне Сийярто напомнил, что соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами. При этом Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе по ситуации с остановкой Украиной транзита газа сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию "от сладкого сна". Он также обвинил Зеленского в умышленном нанесении вреда ЕС.
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Вчера, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийЕвросоюзтранзит газа через Украину
 
 
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