https://ria.ru/20250109/rostekh-1992883372.html

ВС России получили партию наземных дронов "Депеша"

ВС России получили партию наземных дронов "Депеша" - РИА Новости, 09.01.2025

ВС России получили партию наземных дронов "Депеша"

Партия роботизированных наземных платформ "Депеша" поставлена в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:57:00+03:00

2025-01-09T08:57:00+03:00

2025-01-09T08:57:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Партия роботизированных наземных платформ "Депеша" поставлена в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха". В декабре 2024 года холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") сообщил, что "Депеша" проходит всесторонние испытания, в том числе в зоне проведения спецоперации. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил в войска партию дронов "Депеша". Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колесном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении. Отмечается, что конструкция "Депеши" позволяет монтировать на ней различное оборудование, благодаря чему платформу можно использовать для широкого спектра задач. Она способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 килограммов, например, провизию, топливо или оборудование, и эвакуировать раненых в тыл. "Наши инженеры из "Высокоточных комплексов" создали недорогой, компактный, многоцелевой комплекс. В зависимости от своей конфигурации он способен доставлять грузы и выполнять другие задачи. Отмечу, что сегодня мы создаем программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов", – приводятся в сообщении слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева. Дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой маневренностью. Он может перемещаться на большие расстояния со скоростью до 30 километров в час. Элементы роботизации "Депеши" обеспечивает программно-аппаратный комплекс "Прометей". Помимо роботизированных комплексов, "Высокоточные комплексы" производят боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и другое передовое вооружение, уточнили в "Ростехе". В госкорпорации отметили, что разработки холдинга многократно доказывали высокую эффективность в боевых условиях, а также регулярно получают положительные отзывы от военнослужащих на передовой.

https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html

https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3