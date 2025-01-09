https://ria.ru/20250109/rossiyanin-1992989479.html

"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США

"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США - РИА Новости, 09.01.2025

"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США

Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью сгорел из-за бушующих лесных пожаров, рассказал в беседе с "Газетой.ru" россиянин Егор... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:55:00+03:00

2025-01-09T17:55:00+03:00

2025-01-09T23:37:00+03:00

в мире

лос-анджелес

малибу

калифорния

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью сгорел из-за бушующих лесных пожаров, рассказал в беседе с "Газетой.ru" россиянин Егор Ушков, живущий в Голливуде."В городе пожары везде, очень страшно. В моем районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами", — сказал он.По словам Ушкова, несмотря на участие вертолетов, очаг возгорания ликвидировать не удается. Особенно сильный пожар наблюдается в районах Санта-Моники и Малибу — последнего "уже не существует"."Люди носят маски и стараются не выходить из дома. Уровень (загрязнения. — Прим. ред.) воздуха сегодня у нас превышал допустимый в несколько раз, на улицу нельзя было выходить", — добавил он.Как утверждает Ушков, пожарные не могут справиться с огнем по причине сильного ветра, который достигает 97 миль в час (около 156 километров в час).В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес — в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар — Eaton Fire — охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадина и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается и в дальнейшем помощь может быть расширена до иных разновидностей поддержки для других районов.

https://ria.ru/20250109/privychka-1992973864.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

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в мире, лос-анджелес, малибу, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году