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"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США - РИА Новости, 09.01.2025
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17:55 09.01.2025 (обновлено: 23:37 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/rossiyanin-1992989479.html
"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США
"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США - РИА Новости, 09.01.2025
"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США
Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью сгорел из-за бушующих лесных пожаров, рассказал в беседе с "Газетой.ru" россиянин Егор... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:55:00+03:00
2025-01-09T23:37:00+03:00
в мире
лос-анджелес
малибу
калифорния
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью сгорел из-за бушующих лесных пожаров, рассказал в беседе с "Газетой.ru" россиянин Егор Ушков, живущий в Голливуде."В городе пожары везде, очень страшно. В моем районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами", — сказал он.По словам Ушкова, несмотря на участие вертолетов, очаг возгорания ликвидировать не удается. Особенно сильный пожар наблюдается в районах Санта-Моники и Малибу — последнего "уже не существует"."Люди носят маски и стараются не выходить из дома. Уровень (загрязнения. — Прим. ред.) воздуха сегодня у нас превышал допустимый в несколько раз, на улицу нельзя было выходить", — добавил он.Как утверждает Ушков, пожарные не могут справиться с огнем по причине сильного ветра, который достигает 97 миль в час (около 156 километров в час).В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес — в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар — Eaton Fire — охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадина и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается и в дальнейшем помощь может быть расширена до иных разновидностей поддержки для других районов.
https://ria.ru/20250109/privychka-1992973864.html
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в мире, лос-анджелес, малибу, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Малибу, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
"Очень страшно". Россиянин рассказал, что на самом деле происходит в США

Живущий в Голливуде россиянин Ушков рассказал, что Малибу почти полностью сгорел

© AP Photo / Ethan SwopeПоследствия пожара в районе Алтадина, Калифорния
Последствия пожара в районе Алтадина, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Последствия пожара в районе Алтадина, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью сгорел из-за бушующих лесных пожаров, рассказал в беседе с "Газетой.ru" россиянин Егор Ушков, живущий в Голливуде.
"В городе пожары везде, очень страшно. В моем районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами", — сказал он.
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По словам Ушкова, несмотря на участие вертолетов, очаг возгорания ликвидировать не удается. Особенно сильный пожар наблюдается в районах Санта-Моники и Малибу — последнего "уже не существует".
"Люди носят маски и стараются не выходить из дома. Уровень (загрязнения. — Прим. ред.) воздуха сегодня у нас превышал допустимый в несколько раз, на улицу нельзя было выходить", — добавил он.
Как утверждает Ушков, пожарные не могут справиться с огнем по причине сильного ветра, который достигает 97 миль в час (около 156 километров в час).
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес — в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Еще один крупный пожар — Eaton Fire — охватил более десяти тысяч гектаров в районе Алтадина и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается и в дальнейшем помощь может быть расширена до иных разновидностей поддержки для других районов.
Тушение пожара в здании в Малибу, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
Вчера, 11:12
 
В миреЛос-АнджелесМалибуКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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