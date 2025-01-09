https://ria.ru/20250109/rossiya-1992921753.html
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2025
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков
Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном, будет делать все, чтобы развивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:07:00+03:00
2025-01-09T13:07:00+03:00
2025-01-09T13:08:00+03:00
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном, будет делать все, чтобы развивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992921106.html
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россия, армения, азербайджан, дмитрий песков
Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков
Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков
Песков: РФ дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном