https://ria.ru/20250109/rossiya-1992921753.html

Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков

Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2025

Россия дорожит отношениями с Арменией и Азербайджаном, заявил Песков

Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном, будет делать все, чтобы развивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:07:00+03:00

2025-01-09T13:07:00+03:00

2025-01-09T13:08:00+03:00

россия

армения

азербайджан

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном, будет делать все, чтобы развивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992921106.html

россия

армения

азербайджан

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2025

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россия, армения, азербайджан, дмитрий песков