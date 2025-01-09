https://ria.ru/20250109/rossija-1993028449.html

Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года - РИА Новости, 09.01.2025

Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2036 года

Демография, запрос на социальную справедливость, экологические и экономические вопросы названы в числе вызовов, с которыми России предстоит столкнуться в период РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:56:00+03:00

2025-01-09T23:56:00+03:00

2025-01-09T23:56:00+03:00

экономика

россия

китай

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михаил мишустин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Демография, запрос на социальную справедливость, экологические и экономические вопросы названы в числе вызовов, с которыми России предстоит столкнуться в период до 2036 года, следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. "На горизонте до 2036 года Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа", - отмечено в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, "важнейшим фактором развития останутся демографические вызовы", указано в Едином плане по достижению целей развития. "В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить стабилизацию рождаемости, снижение смертности, повышение продолжительности жизни", - говорится в документе. Отмечено, что стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми; при этом возрастет и спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру, инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов. В здравоохранении необходимо будет обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами, наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом, указано в едином плане. Уточняется, что в России продолжит расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет возврата на траекторию увеличения продолжительности жизни. А значит расширится и потребность в инфраструктуре, причем как традиционной для этого поколения инфраструктуре здравоохранения и социального обеспечения, так и прежде не востребованной в таких масштабах досуговой, образовательной, туристической. "Еще один вызов – запрос на социальную справедливость, снижение уровня бедности, дифференциации доходов. Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех групп населения – увеличение доходов, повышение качества жизни. Повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации, целенаправленная политика по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения являются необходимыми условиями для ответа на этот вызов", - говорится в едином плане. Важным вызовом в документе названо и повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни. "Экологические вызовы как в глобальном масштабе, так и в национальном, включая потребность в эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не только собственно в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах", - указано в документе. При этом в экономической сфере ключевыми остаются внешние вызовы. На фоне сохранения геополитической напряженности в мире замедляются темпы роста мировой экономики, констатируют в кабмине. "Особую проблему создает замедление роста в Китае и, возможно, Индии. Для России основной канал воздействия – это возможное сокращение спроса на энергоносители и другие товары российского экспорта в мире в целом и в основных странах-потребителях. Продолжает нарастать санкционное давление, в том числе через вторичные санкции. Хотя наша экономика, в том числе внешняя торговля, показывает способность успешно адаптироваться, в каждый период возникают новые проблемы", - говорится в едином плане. Так, каждая волна усиления санкций, давления на внешнеэкономических партнеров России требует новой перестройки платежных каналов, логистики, создает трудности для работы российских компаний на зарубежных рынках, указано в документе. "Все это создает дополнительные издержки, создает риски для конкурентоспособности наших товаров и необходимости обеспечения критического импорта. Возможное снижение спроса на традиционные товары российского экспорта должно компенсироваться выходом на новые экспортные товарные и географические рынки, созданием сети устойчивых партнерств, развитием зарубежной инфраструктуры. Эффекты санкционного давления взаимосвязаны с общим состоянием мировой экономики. Чем ниже темпы роста и, соответственно, спрос, тем легче отказаться от российского экспорта", - говорится в едином плане. Также в условиях санкционного давления важнейшим остается вызов, связанный с обеспечением технологической независимости страны, отмечено в документе. Это связано в том числе с качеством планирования и достаточностью финансирования сложных технологических проектов импортозамещения, с кадровым обеспечением. Отдельно в Едином плане обозначены и вызовы для долгосрочной макростабильности. "В условиях структурной перестройки необходимо обеспечить сбалансированное развитие спроса и предложения, не допустить повышенного инфляционного давления. Основная задача здесь – развитие экономики предложения, обеспечение роста производства, направленного на удовлетворение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. На фоне повышенной потребности в бюджетных расходах, связанных с обеспечением обороны и безопасности, а также выполнением принятых социальных обязательств, важной задачей является обеспечение сбалансированности бюджета, приоритизация бюджетных расходов", - говорится в документе. Также в едином плане сказано о новых требованиях к рынку труда, а это предполагает повышение его гибкости, долгосрочные меры по повышению уровня участия в рабочей силе, снижению профессионально-квалификационных дисбалансов, обеспечению "качественного" притока мигрантов. При этом "вызовом является обеспечение роста производительности труда темпами выше исторически сложившихся". "Климатическая повестка и вопросы низкоуглеродного развития будут способствовать долгосрочным изменениям глобальной структуры производства и потребления, снижению спроса на традиционные товары российского экспорта – нефть и уголь. Для России это, с одной стороны, создает риск снижения экспорта (в том числе неэнергетического), а с другой – мощный стимул к технологической перестройке промышленности, энергетики и транспорта, к инвестициям в проекты по снижению выбросов, включая проекты по лесовосстановлению", - отмечено в документе. Указано также, что по мере повышения уровня социально-экономического развития растут требования граждан к качеству государственных услуг, в целом к качеству жизни, при этом "рост запросов в некоторых случаях опережает скорость изменений". Соответственно, необходимо не просто повышать объемы оказания услуг со стороны государства и бюджетной сферы, но и повышать их качество и доступность на всей территории страны; новые возможности в этой сфере создают цифровые технологии, отмечено в едином плане по достижению национальных целей. "Высокое качество жизни должно быть обеспечено на всей территории страны. Данная задача не решается перераспределением ресурсов – необходимо появление и развитие новых центров экономического роста. Ключевое условие эффективного развития регионов в среднесрочной перспективе – наращивание собственной доходной базы. Федеральные проекты должны быть катализатором проектов региональных. Также необходимо обеспечить интеграцию и развитие новых территорий, а также приоритетное развитие геостратегических территорий Российской Федерации, определенных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года", - говорится в документе.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, индия, михаил мишустин