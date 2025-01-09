https://ria.ru/20250109/rossija-1992923246.html

В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний - РИА Новости, 09.01.2025

В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:17:00+03:00

2025-01-09T13:17:00+03:00

2025-01-09T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России. "Запланировано свыше 6 тысяч избирательных кампаний разных уровней, и большое их число традиционно придется на единый день голосования, который пройдет в сентябре", - говорится в сообщении. Кроме того, Центризбирком продолжит подготовку к выборам в Госдуму 2026 года. В апреле будет разработана, а затем направлена на рассмотрение депутатам Государственной Думы новая схема одномандатных избирательных округов. Единый день голосования (ЕДГ-2025) пройдет 14 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240705/golosovanie-1957686193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф