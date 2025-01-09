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В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний - РИА Новости, 09.01.2025
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13:17 09.01.2025
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В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний
В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний - РИА Новости, 09.01.2025
В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний
Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:17:00+03:00
2025-01-09T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России. "Запланировано свыше 6 тысяч избирательных кампаний разных уровней, и большое их число традиционно придется на единый день голосования, который пройдет в сентябре", - говорится в сообщении. Кроме того, Центризбирком продолжит подготовку к выборам в Госдуму 2026 года. В апреле будет разработана, а затем направлена на рассмотрение депутатам Государственной Думы новая схема одномандатных избирательных округов. Единый день голосования (ЕДГ-2025) пройдет 14 сентября 2025 года.
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Политика, Россия, Госдума РФ
В России в 2025 году пройдет более шести тысяч избирательных кампаний

ЦИК: в России на 2025 год запланированы более шести тысяч избирательных кампаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦИК России
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Свыше 6 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланировано в РФ в 2025 году, большинство из них придется на ЕДГ-2025, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.
«
"Запланировано свыше 6 тысяч избирательных кампаний разных уровней, и большое их число традиционно придется на единый день голосования, который пройдет в сентябре", - говорится в сообщении.
Кроме того, Центризбирком продолжит подготовку к выборам в Госдуму 2026 года. В апреле будет разработана, а затем направлена на рассмотрение депутатам Государственной Думы новая схема одномандатных избирательных округов.
Единый день голосования (ЕДГ-2025) пройдет 14 сентября 2025 года.
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